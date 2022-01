Si infiamma l’ultima settimana di calciomercato invernale in casa Roma. Pinto ha fretta di chiudere per il terzo colpo a gennaio.

La data del 31 gennaio si avvicina e con essa la fine della sessione di mercato invernale. In casa Roma tutti gli occhi sono sul general manager giallorosso, Tiago Pinto. Il portoghese sta cercando di trovare il terzo rinforzo per Josè Mourinho e potrebbe tentare l’affondo decisivo a stretto giro. Il nuovo annuncio vede la Roma in prima fila per il colpaccio low-cost.

Ultimi setti giorni di calciomercato invernale che potrebbero regalare nuove sorprese in casa Roma. Tiago Pinto è al lavoro su entrambi i fronti in queste ultime giornate di trattative infuocate. I giallorossi hanno subito giovato dei nuovi rinforzi arrivati, soprattutto Sergio Oliveira ha impressionato i tifosi della Roma, andando a segno per due gare di fila. Nonostante il tecnico Mourinho abbia smorzato gli entusiasmi, non prevedendo nuovi ingressi in squadra a gennaio, c’è un annuncio che giunge dalla Spagna che può ribaltare tutto. Ora Pinto sembra essere in prima fila per assicurarsi il colpaccio, su di lui la concorrenza sembra spietata.

Calciomercato Roma, Pinto ha fretta di chiudere | Colpaccio low-cost

Tiago Pinto tenta l’affondo decisivo per beffare la concorrenza. L’oggetto dei desideri è il giovane centrocampista Boubacar Kamara, al passo d’addio col Marsiglia. Il classe ’99 fa gola a diversi top club europei, ultimo ad iscriversi alla lista il Manchester United di Rangnick. Secondo quanto riporta il sito spagnolo, Todofichajes.com, ora sarebbe Tiago Pinto in prima fila per aggiudicarsi il colpaccio a costo ridotto. Secondo il portale iberico la Roma ed il Marsiglia potrebbero accordarsi per una cifra intorno ai 6 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Visti gli ottimi rapporti tra i due club la fumata bianca potrebbe avvicinarsi con decisione, a quel punto Mourinho vedrebbe aumentare vertiginosamente la qualità della mediana a disposizione.