Doppio via libera in Serie A che potrebbe stravolgere il calciomercato invernale in casa Roma. Ecco il nuovo scenario che sorride a Pinto.

Il calciomercato invernale della Roma potrebbe riservare nuove sorprese ai tifosi giallorossi. L’ultimo annuncio sorride al general manager dei giallorossi, il portoghese Tiago Pinto. Un vero e proprio effetto domino potrebbe regalare il terzo rinforzo a Josè Mourinho, con uno scenario che cambia a sorpresa.

I giallorossi sono arrivati alla sosta Nazionali con tre punti preziosi strappati sul campo dell’Empoli. In attesa di tornare in campo – definiti quest’oggi orari e date ufficiali dei prossimi impegni – si guarda con insistenza alla sessione di calciomercato invernale. I giallorossi sono stati molto attivi nelle prime giornate della finestra di riparazione ed ora potrebbero chiudere col botto. Il nuovo scenario in Serie A potrebbe sbloccare con decisione Tiago Pinto, pronto ad approfittare del doppio via libera per il terzo rinforzo. Ecco l’effetto domino che potrebbe cambiare, ancora di più, il volto del centrocampo della Roma.

Calciomercato Roma, svolta in Serie A | Doppio via libera

Al netto delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal tecnico portoghese in casa Roma non si spengono le speranze di accogliere un terzo colpo a gennaio. Lo scenario potrebbe essere favorito dalla cessione di Amadou Diawara, nelle scorse ore eliminato dalla Coppa d’Africa. Come riportato su Twitter dal giornalista Sky, Manuele Baiocchini, sulle tracce del centrocampista ex-Napoli torna con decisione il Torino. Secondo quanto annunciato dal giornalista la squadra di Juric avrebbe scelto il calciatore guineano sarebbe stato scelto come rinforzo del partente Daniele Baselli. Quest’ultimo dovrebbe accasarsi al Cagliari, ritrovando il suo ex allenatore Walter Mazzarri. La cessione del centrocampista agli isolani, infine, spianerebbe la strada all’addio di Nahitan Nandez, la Roma non ha smesso di seguire il centrocampista sudamericano come vi avevamo anticipato nella giornata di oggi.