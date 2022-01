Calciomercato Roma, trovato l’accordo | Cosa manca per il terzo colpo

Calciomercato Roma, trovato l’accordo. Ecco cosa manca per chiudere il terzo colpo di gennaio. Pinto pronto a fare un regalo a Mourinho

Sì, diciamo che è difficile senza dubbio riuscire nell’intento. Ma Tiago Pinto ci proverà fino all’ultimo a regalare il terzo colpo a José Mourinho in questa sessione di mercato. Il general manager portoghese è alla ricerca di un altro elemento in mezzo al campo, questo si sa, e una possibile nuova operazione in entrata è legata ad almeno una in uscita. Con Diawara che è quello più accreditato a lasciare Trigoria.

Certo, non sarà facile riuscire a piazzare Amadou che adesso è impegnato in Coppa d’Africa. Sul calciatore ci sono il Valencia in Liga, e la Samp e il Torino in Italia. Insomma, le soluzioni esistono e “basta” trovare solamente il giusto incastro. Ed è quello che al momento frena Pinto. Perché senza un addio non può affondare il colpo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, affare fatto | Accordo in Serie A

Calciomercato Roma, è Nandez il regalo

A quanto pare inoltre sarebbe Nandez del Cagliari il regalo per lo Special One. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, un accordo con il giocatore sarebbe già stato trovato. Manca quello con il Cagliari al momento. Che non è una cosa di poco conto. La trattativa però potrebbe avere un’accelerazione solamente quando la Roma libererà un posto dentro Trigoria. Questo è certo. Altrimenti di altri volti nuovi non se ne vedranno. Anche se servono, senza dubbio, e lo ha dimostrato Mou che appena ha avuto soprattutto Sergio Oliveira, ha piazzato tre vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia.

Settimana calda insomma. Diremmo bollente nonostante le temperature tutt’altro che miti. Ma gli ultimi giorni di mercato sono così, da sempre. Il tempo stringe e allora si accelera. Su tutto. Sperando che alla fine il risultato possa essere soddisfacente.