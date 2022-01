Calciomercato Roma, affare fatto | Accordo in Serie A

Calciomercato Roma, affare fatto. Accordo praticamente raggiunto in Serie A. Pinto contento dell’operazione in uscita

Ormai ci siamo. Sembrano esserci solamente gli ultimi dettagli da limare e poi sarà addio. E sicuramente Pinto sarà contento dell’operazione in uscita. Un altro elemento che non rientra da diverso tempo nei piani di Mourinho – che lo ha messo fuori rosa all’inizio della stagione – che è pronto a salutare Trigoria.

Ci sono stati un po’ di tira e molla. Ma tutti i tasselli sembrano essere andati nel verso giusto. Tant’è che ormai l’affare con la Salernitana per l’addio di Fazio sembra essere alle battute finali. Almeno stando alle notizie riportate da tuttomercatoweb che sottolinea come il difensore ormai è vicinissimo al trasferimento in Campania, nella squadra presa in mano da Sabatini, e che ha bisogno di elementi di personalità per cercare di raggiungere una salvezza assai difficile.

Calciomercato Roma, Fazio alla Salernitana

Il difensore argentino dallo scorso luglio si allena insieme a Santon, l’altro esubero, lontano dai compagni. Il 34enne va in scadenza di contratto con la Roma alla fine della stagione e fino al momento non è mai sceso in campo. Potrebbe trovare spazio nella seconda parte di stagione ma lontano ovviamente dalla Capitale. Un altro stipendio in meno da pagare per Pinto che esulta per aver trovato una sistemazione.

Adesso forze e pensieri verranno girati verso l’esterno che potrebbe anche andare a giocare all’estero e alla possibile – ma difficile – uscita di Diawara che potrebbe anche far scattare il terzo colpo in questo mercato di gennaio. Ci spera Mourinho, che ha dimostrato di avere ragione cercando giocatori esperti, e ci sperano i tifosi, che sognano anche un possibile rientro nella corsa alla Champions League. Sì, è difficile. Ma non impossibile.