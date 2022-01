Calciomercato Roma, doppio intreccio per il terzo colpo | Pinto spera

In casa Roma si guarda con attenzione all’ultima settimana di calciomercato. Pinto al centro di un intreccio in Serie A.

La Roma stende l’Empoli e chiude nel migliore dei modi il mese di gennaio. La terza vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia fa felice Mourinho. Non solo per i tre punti, ma anche per il modo in cui la squadra li ha conquistati. Un primo tempo extra-lusso per i giallorossi, capaci di giocate di classe e di grande efficacia, che hanno sostanzialmente chiuso la partita nel giro di pochi minuti. Particolarmente brillante la coppia d’attacco, così come Sergio Oliveira.

L’ultimo arrivato si è immediatamente calato nella parte, diventando nel giro di pochi giorni un elemento fondamentale negli equilibri della squadra. Prestazioni di sostanza e qualità, arricchite da tanta personalità e da due gol in altrettante uscite di Campionato. Un impatto clamoroso, quello del portoghese, che conferma le ottime parole spese su di lui da José Mourinho.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, c’è l’annuncio | Addio a un passo

Calciomercato Roma, non è finita | Intrigo per il terzo colpo

L’arrivo del centrocampista, insieme a quello di Ainsley Maitland-Niles, è stato fondamentale per sopperire ad alcune carenze strutturali che l’allenatore aveva individuato nell’organico giallorosso. E nonostante sia Mourinho che Pinto abbiano definito chiuso il mercato in entrata, se si presentasse l’occasione per piazzare un ultimo colpo, magari last minute, la dirigenza giallorossa sicuramente non si tirerebbe indietro. Da questo punto di vista rimane particolarmente calda una pista che coinvolge altri due club di Serie A.

Si tratta dell’intreccio che, oltre alla Roma, vede coinvolti Cagliari e Torino. Al centro dell’intrigo, Nahitan Nandez e Amadou Diawara. Il centrocampista uruguayano piace sia ai giallorossi che ai granata, che però, secondo Il Corriere dello Sport, avrebbero difficoltà legate all’ingaggio del giocatore per chiudere l’operazione. A questo si aggiungono le resistenze del Cagliari, tutt’altro che convinto di lasciarlo partire. E qui entra in gioco Diawara, elemento che può interessare tanto ai sardi, come sostituto dell’uruguayano, quanto al Torino, come pista alternativa a Nandez. La speranza di Pinto è quella di riuscire a sistemare altrove il guineano così da liberare spazio per un ultimo colpo. Che, a quel punto, in questo complicatissimo gioco di incastri, potrebbe anche essere Nandez.