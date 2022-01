Calciomercato Roma, c’è l’annuncio | Addio a un passo

Calciomercato Roma: a una settimana dal gong, in casa giallorossa non viene scartata l’ipotesi di piazzare un altro colpo.

Ancora qualche giorno e poi anche la sessione invernale di calciomercato andrà in archivio. In casa giallorossa l’ultima settimana di trattative viene vissuta con apparente serenità, viste le operazioni già concluse nella prima fase della finestra di trasferimenti. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto è infatti riuscito a soddisfare le richieste più urgenti avanzate da Mourinho in tempi relativamente brevi, regalando al tecnico due nuovi acquisti.

Due arrivi importanti, che non escludono tuttavia che la Roma possa pensare a qualche altra operazione in entrata. Certo, perché ciò avvenga dovranno concretizzarsi una serie di condizioni. Prima tra tutte la partenza di qualche altro calciatore in esubero. Pinto è riuscito a piazzare sul mercato quattro dei giocatori scartati da Mourinho. Trovare una destinazione anche per Diawara e Darboe, oltre che per i fuori rosa Santon e Fazio, darebbe una spinta importante.

Alla cessione degli esuberi, si aggiungono poi le condizioni economiche dei possibili obiettivi da portare a Roma. Pinto, in questa sessione, ha lavorato sui prestiti e in generale su operazioni non eccessivamente onerose per le casse del club, che ha intenzione di rimandare gli investimenti più importanti alla prossima estate. Non è un caso che diversi dei calciatori accostati in questi mesi ai colori giallorossi fossero in scadenza di contratto: condizione che permetterebbe al club interessato di strapparli a prezzi di saldo.

Tra loro è apparso in più occasioni il nome di Noussair Mazraoui, laterale destro dell’Ajax in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Mazraoui, protagonista di un’ottima stagione con il club di Amsterdam, ha attirato l’attenzione di mezza Europa. Su di lui è forte il pressing di diverse squadre, e lo stesso giocatore, intervistato ieri da ESPN al termine della sfida vinta contro il PSV, ha ammesso che un suo addio è molto probabile: “Credo che le possibilità che io resti qui sono molto basse. Forse intorno al 5%” ha affermato. “Sono aperto a qualcosa di nuovo. Gioco qui da 16 anni e credo che questo sia un buon momento per andare via“. Parole che suonano come un imminente addio al club olandese. In pole per avere Mazraoui, però, rimane il Barcellona, da tempo in pressing sul giocatore.