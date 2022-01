Anticipi e posticipi Roma, è arrivata la comunicazione ufficiale su data e orario per i prossimi turni di campionato.

Dopo aver iniziato il nuovo anno in un modo non felicissimo, Cristante e colleghi sono riusciti a invertire l’infausto trend catalizzato dalle sfide con Milan e Juventus e sono ora attesi da un importante ciclo di impegni, destinato ad avere non poca ingerenza sul cammino futuro.

In queste prime 19 gare, la squadra ha accumulato 38 punti, frutto delle 12 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. Un trend non del tutto positivo e indubbiamente perfettibile alfine di veder concretizzato quello che è da sempre il “goal” più importante della stagione. Quello cioè di arrivare tra le prime quattro e agguantare una Champions League che non poco è mancata in questi anni alle casse del club e ai tifosi, da tempo desiderosi di tornare a emozionarsi in una competizione che, eccezion fatta per qualche storica brutta figura, non poche gioie ha saputo regalare nel recente passato.

Anticipi e posticipi Serie A, tutti gli orari delle prossime tre giornate

Dopo l’ufficialità degli orari valevoli per i quarti di finale di Coppa Italia, è giunto in questi minuti il comunicato da parte della Lega circa l’organizzazione delle prossime tre giornate di campionato. Si partirà sabato 5 febbraio alle ore 15 proprio con la sfida dei capitolini, che ospiteranno all’Olimpico il Genoa. A seguire Inter-Milan alle 18 e Fiorentina Lazio alle 20.45. Un sabato pregno quanto divertente, sette giorni dopo il quale ci sarà Napoli-Inter. In programma alle ore 18 del 13 febbraio Sassuolo-Roma, seguita da Atalanta-Juventus alle 20.45.

Sarà invece aperto dal Derby della Mole il 26esimo turno, durante il quale i giallorossi affronteranno l’Hellas Verona di Igor Tudor, squadra contro la quale è arrivata la prima sconfitta dell’era Mourinho. Gli scaligeri saranno affrontati sabato 19 febbraio alle ore 18.

