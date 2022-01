Calciomercato Roma, è asta per Kamara | Una big fa sul serio

Nell’orbita del calciatore, da tempo nel mirino della Roma, è entrata una squadra che ha deciso di acquistarlo in questo calciomercato

Nell’ultima settimana di calciomercato, la Roma non dovrebbe fare nuovi movimenti. Questo, infatti, è quanto traspare dalle parole di José Mourinho alla vigilia con la sfida, poi vinta, contro l’Empoli. Contro i toscani si sono visti in campo i nuovi acquisti a cui non dovrebbe unirsi nessuno. Sotto sotto, però, una piccola speranza di poter avere un nuovo innesto potrebbe esserci in Mourinho, che da tempo chiede un nuovo giocatore. Dato che Smalling è rientrato dall’infortunio e Kumbulla sembra aver dato più sicurezze, è molto improbabile che a Trigoria approdi un centrale di difesa.

Chi, invece, potrebbe varcare i cancelli di Piazzale Dino Viola in questi ultimi sette giorni di gennaio potrebbe essere un centrocampista. Molto dipenderà dalla capacità di Tiago Pinto di sfoltire il reparto. Tra i candidati a lasciare Roma ci sono Ebrima Darbore, che potrebbe partire in prestito, e Amadou Diawara. Proprio l’ex Napoli è stato a lungo nel mirino del Valencia che, però, sembra essersi defilato. Sul mediano, quindi restano vive le piste italiane, come quella del Torino che intanto si è liberata di Tomas Rincon, ceduto alla Sampdoria. Sempre sulla lista dei partenti c’è anche Daniele Baselli, che potrebbe andare al Cagliari.

Calciomercato Roma, il Manchester fa sul serio per Kamara

Sulla lista di Tiago Pinto, alla voce centrocampisti, il primo nome che appare è quello di Boubacar Kamara, mediano del Marsiglia. Il centrocampista di 22 anni è in scadenza a giugno 2022 e su di lui si è scatenata una vera e propria asta. Secondo quanto riporta Marca, però, sul francese è in pole position il Manchester United che sta cercando di acquistarlo in questa finestra di calciomercato. Il club inglese ha deciso di spingere sull’acceleratore per battere la concorrenza. In caso l’affare andasse in porto, Ragnick potrebbe contare su McTominay e Fred, spalancando la porta alla cessione di Pogba.