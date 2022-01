Roma, il tweet di Abraham fa impazzire i tifosi del Chelsea

I supporter dei Blues hanno mandato messaggi all’attaccante della Roma che ieri si è complimentato per la vittoria sul Tottenham

Ieri la Roma ha trionfato contro l’Empoli in campionato. Una vittoria, quella del Castellani, che ha permesso ai giallorossi di conquistare altri tre punti e avvicinarsi al quarto posto. L’obiettivo della squadra per la fine della stagione è quello di entrare nelle coppe europee, soprattutto in Champions League, che ha come requisito minimo la posizione numero 4. In questa giornata, sono stati diversi i risultati che hanno fatto comodo alla Roma, tra cui il pareggio della Juventus e quello dell’Atalanta. Grazie alla leggera frenata delle due squadre, gli uomini di Mourinho hanno accorciato di poco le distanze e ora Gasperini dista solo 5 punti.

La vittoria per 4-2 contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli è arrivata grazie ad una grande prestazione della squadra. Il primo tempo in particolare, poi, è stato perfetto sotto ogni punto di vista. Nonostante un paio di disattenzioni che hanno portato i toscani a rendersi pericolosi, la Roma è riuscita ad spegnere la partita con 4 gol che portano la firma di Oliveira, Zaniolo e Abraham, che ha siglato una doppietta. Le ultime tre reti, poi, sono arrivate in 5 minuti e hanno permesso ai giallorossi di tornare negli spogliatoi più che tranquilli. Proprio il calo di concentrazione, però, poteva essere fatale dato che l’Empoli ha sfruttato il calo ti tensione segnando due gol.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Mourinho non si accontenta | L’ultima richiesta – VIDEO

Roma, i tifosi del Chelsea chiamano Abraham: “Ci manchi”

Proprio uno dei protagonisti della partita di ieri, e della stagione della Roma in generale, ha fatto impazzire non solo i tifosi della Roma. Tammy Abraham, che nel suo primo anno in giallorosso è arrivato a quota 17 gol in tutte le competizioni, ha mandato un messaggio al miele al suo ex club ovvero il Chelsea. I Blues, infatti, ieri sera hanno vinto il derby di Londra contro il Tottenham di Antonio Conte e hanno festeggiato su Twitter scrivendo: “Londra è blu“. Al post ha risposto l’attaccante della Roma con: “Lo è sempre stata“. Un messaggio che ha fatto impazzire i tifosi del club inglese che hanno risposto con un’ondata di amore e malinconia per Tammy. “Mi manchi molto“, “Stai facendo bene a Roma, torna presto“, “Non vedo l’ora che torni“. Questi sono solo alcuni dei messaggi dei supporters del Chelsea che hanno risposto con amore al gesto di Abraham.