Calciomercato, Sabatini tenta il secondo colpo | Ritorno in Serie A

Si apre un clamoroso ritorno in Italia per l’ex Roma. La Salernitana tenta un secondo colpo.

Dopo il colpo Diego Costa, che è davvero ad un passo del club campano, potrebbe arrivare un secondo grande acquisto per la Salernitana, con il neo direttore sportivo pronto a tutto.

Se da una parte Tiago Pinto sta lavorando egregiamente rimanendo su più tavoli per rinforzare la rosa della Roma, dall’altra c’è chi non si guarda indietro ma con una proprietà tutta nuova sta cercando di fare i veri e proprio botti di calciomercato. La società giallorossa intanto è alle prese cone le molte uscite e sta cercando di capire se sarà in grado di fare un ulteriore sforzo per regalare il terzo ingresso a José Mourinho.

Calciomercato, Pastore ritorna in Italia?

Secondo quanto riportato da ‘tuttomercatoweb.com’ l’ex direttore sportivo della Roma avrebbe fatto una chiamata importante per riportare in Italia Javier Pastore. Il giocatore argentino classe ’89 si è trasferito da svincolato – dopo aver rescisso il contratto con il club giallorosso – all’Elche in Spagna, dove ha totalizzato 11 presenze (9 in Liga e 2 in Coppa del Re).

Sarebbe un secondo colpo dopo l’arrivo di Diego Costa. L’ex attaccante di Atletico Madrid e Chelsea, infatti, ha accettato la proposta dei granata e nelle prossime ore raggiungerà la sua nuova città. Per il giocatore brasiliano ma naturalizzato spagnolo classe ’88 si tratta del ritorno in Europa dopo la piccola parentesi nell’Atletico Mineiro.