Calciomercato Roma, via libera Pinto | Ecco 10 milioni

Calciomercato Roma, Pinto è riuscito a piazzare delle ultime che hanno fatto risparmiare qualcosa. L’obiettivo è raggiungere i 10 milioni

In tempi come questi, risparmiare qualcosa, soprattutto grazie a quegli elementi che non rientrano più nelle rotazioni, diventa realmente qualcosa d’importante. L’obiettivo di Pinto in tutto questo è quello di centrare un ulteriore obiettivo: quello di raggiungere la cifra di 10 milioni di euro. Un bel gruzzolo, che potrebbe tornare utile sul mercato.

Sì, perché la Roma fino al momento cedendo quattro giocatori: Calafiori, Mayoral, Villar e Reynolds, ha fatto respirare le casse per la bellezza di 4,8 milioni lordi. Mica male, se pensiamo che sono giocatori che hanno visto il campo pochissimo e mai realmente sono rientrati nelle rotazioni di Mourinho. Per fare il colpo finale, comunque, serve senza dubbio un ultimo sforzo da parte del general manager portoghese. Perché piazzando altri quattro elementi che sono esuberi, allora si potrebbe realmente toccare la cifra svelata prima.

Calciomercato Roma, Pinto vuole 10 milioni

La Roma ha in rosa Fazio, Santon, Diawara e Riccardi. Quest’ultimo pesa sul bilancio per 400mila euro. Ma essendo comunque un giovane che non giocherà praticamente mai, potrebbe esserci anche lui in uscita. Gli altri invece pesano e anche tanto. E sono anche al centro delle trattative. Se Fazio davvero andasse alla Salernitana, le casse giallorosse potrebbero respirare assai: a bilancio infatti il costo del difensore è di 2,2 milioni di euro. Cifra quasi identica a quella di Diawara (2 milioni), che è un po’ più alta di quella di Santon (1,1).

Sommando queste altre quattro operazioni in uscita, ci potrebbe essere un ulteriore risparmio di 5,7 milioni di euro lordi, che aggiungendoli a quelli precedenti, porterebbe il totale a 10,5 milioni. Un tesoretto importante, come detto, che potrebbe essere investito sul mercato. Manca poco alla fine della sessione di mercato. Ma Pinto, ovviamente, spera di riuscire in questo intento.