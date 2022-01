Calciomercato Roma, pressing di Pinto | Altra pista in Serie A

Calciomercato Roma, Tiago Pinto è in pressing costante. Altra pista in Serie A per l’esubero. Sono giorni decisivi

Il pressing di Pinto è asfissiante. E nelle prossime ore dovrebbe diventare totale. Anche perché, appena il guineano tornerà a Trigoria, verrà preso in disparte da parte della dirigenza giallorossa e che gli spiegherà che con l’arrivo di Sergio Oliveira le possibilità di scendere in campo saranno nulle.

Insomma, il general manager portoghese vuole cedere Diawara a tutti i costi e cercherà di convincerlo al più presto. Anche perché il tempo stringe e se si vuole davvero cercare un assalto a qualche altro elemento in mezzo al campo, non si può pensare di tenere ancora in rosa il calciatore che ormai non rientra più nei piani dello Special One. Una situazione che blocca al momento il possibile terzo colpo di questo mercato di gennaio. Ma che sbloccandosi, allora, potrebbe anche far sorridere ancora José Mourinho.

Calciomercato Roma, per Diawara inserimento del Venezia

Le opzioni per il centrocampista non mancano. Perché c’è sempre il Torino – anche se al momento non sembra la pista più calda – c’è la Sampdoria, c’è il Cagliari e come ultima squadra si è inserita anche il Venezia spiega il Corriere dello Sport. Anche se, in questo caso, probabilmente la società giallorosa dovrebbe aiutare il club lagunare nel pagamento dell’ingaggio visto che Diawara prende 2,2 milioni di euro a stagione.

La sensazione comunque è che la trattativa si possa sbloccare. Così da permettere a Pinto di guardarsi intorno negli ultimissimi giorni di mercato per fare davvero felice Mourinho. In ogni caso quello della Roma sarà realmente un colpo last-minute, ci sono pochi dubbi. Che comunque sarà in grado di aiutare la squadra. O almeno si spera.