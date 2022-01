Calciomercato Roma, un ex Juve per il dopo-Mkhitaryan

La Roma guarda al futuro e lavora a diverse ipotesi per sostituire Mkhitaryan in caso di addio. Tra loro anche un ex Juve.

La Roma si gode la sosta di Campionato forte degli ottimi risultati arrivati nelle ultime apparizione. Le tre vittorie consecutive che i giallorossi hanno ottenuto tra Campionato e Coppa Italia hanno rilanciato la squadra di José Mourinho. La Roma è tornata muovere la classifica ed è approdata ai quarti di finale di Coppa, dove sfiderà l’Inter. Vittorie importanti sia per il morale che per il prosieguo della stagione, anche per le prestazioni messe in mostra.

Se contro Cagliari e Lecce la Roma aveva dimostrato di riuscire a portare a casa anche partite non giocate in maniera eccelsa, la trasferta di Empoli ha pienamente soddisfatto Mourinho. La squadra è apparsa decisa e ben organizzata, micidiale nelle folate offensive che nel giro di pochi minuti hanno messo k.o. l’avversario. Anche dal punto di vista individuale, diverse prestazioni hanno impressionato, facendo ben sperare per la seconda parte di stagione.

Calciomercato Roma, per il dopo-Mkhitaryan c’è anche un ex Juve

Eccellente la prova della coppia d’attacco Abraham-Zaniolo, così come il contributo alla manovra fornito in mezzo al campo da Sergio Oliveira. Protagonista di un’ottima prestazione ad Empoli anche Mkhitaryan, vera e propria spina nel fianco dei toscani per larghi tratti del match. Queste sono le prestazioni che Mourinho si aspetta dall’armeno, troppe volte apparso poco efficace nel corso della stagione. Il tempo per recuperare non manca, anche se a fine stagione l’addio alla Roma sembra la soluzione più probabile per il futuro di Mkhitaryan.

Il rinnovo di contratto è tutt’altro che scontato e così in casa giallorossa si cominciano a valutare diverse possibilità per raccogliere l’eredità del centrocampista. Tra i nomi circolati in questi giorni prende forza quello di Stephy Alvaro Mavididi, ventitreenne inglese di origini congolesi. Mavididi piace parecchio alla squadra mercato giallorossa, che lo segue con attenzione. Attualmente milita nel Montpellier, dopo un passato con le maglie di Arsenal e Juventus. Con i bianconeri, Mavididi ha militato nella formazione Under 23. Ora la Roma pensa a un possibile ritorno in Italia per lui.