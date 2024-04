Ceduto per 35 milioni ai bianconeri: così evitano la penalizzazione

Per cercare di non partire con il meno in classifica il prossimo anno c’è un solo modo: cedere dei giocatori entro il prossimo 30 giugno. E i bianconeri lo hanno messo nel mirino

Hanno un solo modo per evitare la penalizzazione, quello di cedere dei giocatori entro il prossimo 30 giugno per sistemare i conti. Non avranno nessuna estensione dello stop al mercato, la situazione che hanno subito la scorsa estate, a quanto pare, è bastata e avanzata.

La Premier League, infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, non ha nessuna intenzione di prolungare lo stop al mercato del Leicester di Enzo Maresca, che ieri sera ha vinto la Serie B inglese. Sì alle trattative, quindi, ma occhio alla possibilità di una penalizzazione dopo aver violato alcune regole del fair play finanziario. Le Foxes hanno un solo modo per partire senza un meno in classifica: quello di piazzare delle plusvalenze entro la fine ufficiale della stagione che, come sappiamo, si chiude nell’ultimo giorno di giugno.

Leicester in Premier League, ecco la situazione

Ed è Kiernan Dewsbury-Hall quello maggiormente indiziato a lasciare il Leicester nel corso della prossima estate, anche perché ha un valore sul mercato di 30milioni di sterline che, al cambio, sono più o meno 35milioni di euro. In un solo colpo il club neopromosso potrebbe riuscire a mettere da parte quei soldi che servono per essere sicuri di non partire con nessuna penalità.

E, secondo la fonte citata prima, ci sono tre squadre interessate al giocatore: Brighton, Fulham e Brentford. Kiernan Dewsbury-Hall, essendo inoltre cresciuto dentro al club porterebbe una plusvalenza piena, quindi è altamente probabile un suo addio. A lui si possono aggiungere, a quanto pare. Hamza Choudhury, Sammy Braybrooke e Ben Nelson, veri protagonisti della cavalcata della squadra del tecnico italiano che è destinato a restare anche l’anno prossimo sulla panchina di quel club che ha un certo feeling con gli allenatori italiani: da Ranieri a Maresca, quando ci sono tecnici nati e cresciuti in Italia il successo è assicurato.