Calciomercato Roma, spunta anche l’Everton | C’è la fila per il prestito

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato l’attenzione di diversi club si concentra su un importante affare internazionale.

La chiusura del calciomercato invernale si avvicina. Mentre il Campionato di Serie A si ferma per la sosta prevista dal calendario, le negoziazioni per i trasferimenti entrano negli ultimi, decisivi giorni di attività. In casa Roma si affronta questo finale della sessione in maniera relativamente tranquilla. I due acquisti piazzati nella prima metà di gennaio dal General Manager Tiago Pinto sono riusciti a colmare le lacune più gravi dell’organico giallorosso.

La dirigenza del club, quindi, rimane vigile rispetto alla possibilità di piazzare un altro colpo, magari sul filo di lana, ma vive questa fase conclusiva del calciomercato senza le ansie di chi non sia riuscito a venire incontro alle richieste del proprio tecnico. Al contrario, le aree indicate da Mourinho come prioritarie sono state rinforzate e, proprio come desiderato dal tecnico, i nuovi arrivi sono stati completati nel giro di pochi giorni.

Calciomercato Roma, concorrenza internazionale | C’è l’Everton

Pinto è inoltre riuscito a lavorare in maniera efficace anche in uscita, riuscendo a trovare una sistemazione per diversi dei calciatori in esubero presenti in rosa. Un mercato tutto sommato positivo, che potrebbe migliorare ulteriormente di fronte all’ultimo squillo in entrata. Da questo punto di vista sembra però complicarsi la pista che porta a uno dei calciatori più graditi a José Mourinho: Tanguy Ndombele.

Il centrocampista francese è in uscita dal Tottenham e l’allenatore portoghese sarebbe felice di tornare a lavorare con lui. Il suo arrivo però è reso complicato, oltre che dall’elevato ingaggio, anche dalla forte concorrenza internazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sports England alla lista delle pretendenti per il giocatore si sarebbe iscritto anche l’Everton. Il Tottenham è disposto a lasciar partire Ndombele in prestito. Il club ha aperto alla cessione del giocatore con questa formula e nei giorni scorsi ci sono stati contatti anche con il PSG, che secondo l’emittente satellitare rimane l’opzione preferita dal giocatore. L’Everton vuole tuttavia cercare di convincere il centrocampista a preferire Liverpool a Parigi. La scelta spetterà al giocatore, un cui arrivo a Roma appare quindi sempre meno probabile.