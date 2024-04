Infortunio prima di Roma-Bayer, titolare a rischio: l’esito degli esami

Meno due a Roma-Bayer Leverkusen, gara valida per l’andata delle semifinali di Europa League. Ecco le ultimissime dall’infermeria dopo l’infortunio del titolare, c’è l’esito degli esami.

Antivigilia di Europa League per la Roma di Daniele De Rossi. Giovedì sera allo stadio Olimpico arriva il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, squadra ancora imbattuta in questa stagione. L’ultima sconfitta per i tedeschi, che hanno conquistato la prima Bundesliga della loro storia, risale proprio all’ultimo incrocio con la Roma lo scorso anno, sempre in semifinale di Europa League. Dodici mesi fa i giallorossi guidati da José Mourinho superarono l’ostacolo Bayer grazie alla rete di Edoardo Bove. Stavolta di fronte a Xabi Alonso ci sarà Daniele De Rossi, che punta ad un finale di stagione con il botto.

Un anno dopo le strade di Roma e Bayer Leverkusen si incrociano nuovamente in semifinale di Europa League. Giovedì sera allo stadio Olimpico ci sarà la sfida d’andata del doppio confronto europeo, che mette in palio l’accesso alla finale di Dublino. La squadra rossonera è ancora imbattuta in questa stagione e nelle scorse settimane si è assicurata il primo titolo in Bundesliga della sua storia. I due giovani tecnici devono fare il punto dall’infermeria in vista della semifinale d’andata, con Daniele De Rossi che spera di avere a disposizione nuovamente Romelu Lukaku in attacco e Chris Smalling in difesa.

Verso Roma-Bayer, infortunio Tah: l’esito degli esami

A proposito di difesa, nell’ultima sfida di campionato in casa Bayer Leverkusen si è fermato Jonathan Tah. Il massiccio difensore centrale ha alzato bandiera bianca nel corso della sfida contro lo Stoccarda, lamentando un dolore alla schiena. Il suo impiego in vista della semifinale d’andata ora resta in dubbio.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il classe ’96, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, hanno evidenziato una sciatalgia dorsale per il centrale difensivo tedesco di origine ivoriane. La diagnosi lascia il suo impiego indubbio in vista della sfida tra Roma e Bayer Leverkusen, con Xabi Alonso che potrebbe rilanciare dal primo minuto Hincapiè nella difesa delle Aspirine.