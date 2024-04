Calciomercato Roma, boom Svilar: traguardo 60 milioni

Calciomercato Roma, dopo una stagione e mezza vissuta da gregario oggi Mile Svilar è protagonista tra i pali giallorossi. Corsa contro il tempo per blindare il portiere e obiettivo da 60 milioni.

Anche nelle ultime due uscite della Roma è stato protagonista assoluto Mile Svilar. Il portiere arrivato a parametro zero dal Benfica è stato decisivo con le sue prodezze nel recupero di Udine, vinto grazie al guizzo di Bryan Cristante e nel pareggio maturato in casa del Napoli. Nel giro di poche settimane il classe ’99 è diventato una certezza assoluta come portiere titolare, con l’ultima partita di Rui Patricio che risale alla sconfitta contro l’Inter. Dalle sue parate dipenderà il bilancio finale della stagione romanista, con l’obiettivo da sessanta milioni all’orizzonte.

Una stagione e mezza vissuta all’ombra di Rui Patricio, prima di diventare protagonista assoluto tra i pali della Roma. La parabola di Mile Svilar continua a riservare grandi prestazioni tra i pali per l’ex Benfica, arrivato nel 2022 nella Capitale a parametro zero. Dalla metà di febbraio Daniele De Rossi lo ha promosso come portiere titolare della squadra giallorossa, relegando in panchina Rui Patricio, in scadenza di contratto ed autore di prestazioni non esaltanti in questa stagione. L’exploit del portiere belga, naturalizzato serbo, è stato clamoroso. Grazie alle sue parate la Roma è risalita in classifica ed ha superato tre turni di Europa League.

Calciomercato Roma, Svilar trascinatore: la Champions passa dalle sue parate

Il numero 99 giallorosso vuole continuare a trascinare i suoi verso gli obiettivi finali della stagione. La Roma è in piena corsa per la finale di Europa League a Dublino, oltre che nella corsa al piazzamento Champions in campionato. Il ritorno nella massima competizione europea, che passa per forza di cose dalle sue prestazioni, frutterebbe sessanta milioni di euro nelle casse del club giallorosso.

In attesa della semifinale d’andata di Europa League, in programma giovedì sera all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen, il futuro del classe ’99 è ancora un’incognita. Come scrive l’edizione odierna della ‘Repubblica’ non è escluso che in estate un club inglese bussi alla porta della Roma con un’offerta da 30 milioni di euro. Toccherà al nuovo direttore sportivo la responsabilità di blindare il portiere ex Benfica, trascinatore della squadra giallorossa negli ultimi mesi.