Calciomercato Roma, Pinto guarda al futuro | Altro colpo in arrivo

A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale restano aperte diverse trattative. Tiago Pinto attivo su più fronti.

Ancora pochi giorni e anche la sessione invernale di calciomercato andrà in archivio. Il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha cominciato a lavorare con grande anticipo rispetto all’apertura della finestra di trasferimenti, con lo scopo di farsi trovare pronto all’apertura del mercato. Un obiettivo ampiamente centrato dal dirigente, se è vero che nel giro di pochi giorni a Roma sono sbarcati due acquisti che José Mourinho aspettava da tempo.

Gli innesti di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira hanno soddisfatto il tecnico. L’allenatore ha infatti ribadito in più occasioni che il loro arrivo sarà importante per la squadra. D’altra parte i due ultimi arrivati hanno già messo insieme più minuti in campo dei calciatori che sono stati ceduti durante la sessione. Un lavoro ben bilanciato, quindi, quello portato avanti da Pinto per rendere la Roma sempre più forte.

Calciomercato Roma, Pinto guarda avanti | Colpo dalla Croazia

D’altra parte il General Manager del club ha ben chiare le strategie da portare avanti per migliorare la rosa. Il suo lavoro punta a costruire una rosa sempre più competitiva, da affidare alle sapienti cure di José Mourinho. Per costruire un gruppo vincente, i portoghesi punteranno su un mix di calciatori già affermati e giovani talenti da far esplodere nella Capitale. Da questo punto di vista si segnalano, nelle ultime ore, altre interessanti novità relative al mercato in entrata.

Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Tempo, infatti, la Roma sarebbe in procinto di chiudere l’acquisto di Mate Ivkovic, centrocampista classe 2006 dell’Hajduk Spalato. Il ragazzo è già un elemento importante della Nazionale Under 17 della Croazia e su di lui è vivo l’interesse di diversi club europei. Pinto però si è mosso con largo anticipo, riuscendo a bruciare la concorrenza. A dimostrazione del tempismo del dirigente giallorosso, nei giorni scorsi l’agente del giocatore, Elvis Basanovic, è stato ospite del centro sportivo di Trigoria. Una circostanza che sembrerebbe confermare che la fumata bianca sia vicina. L’operazione potrebbe concludersi felicemente nel giro di pochi giorni.