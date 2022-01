Roma, annuncio del ct | Tempi lunghi, non ci sarà

La Roma dopo la sonora vittoria per 4-2 contro l’Empoli si ferma per due settimane, così come gli altri club italiani e non.

I giallorossi rientreranno dopo la sosta per affrontare il Genoa sabato 5 febbraio alle ore 15, nella gara che aprirà la quinta giornata di ritorno di Serie A. Il grifone del neo tecnico Alexander Blessin non è andato oltre lo 0-0 casalingo contro l’Udinese nell’ultimo turno.

Chi sta lavorando in questi giorni è l’Italia del ct Mancini, il quale sta facendo un breve stage con molti giocatori, anche in vista della sfida contro la Macedonia del Nord del prossimo 24 marzo, quando gli azzurri dovranno cercare di vincere per arrivare alla ‘finale’ playoff, dove troverà la vincente dell’altra sfida tra il Portogallo e la Turchia.

Roma, annuncio di Mancini su Spinazzola

Ecco le parole del commissario tecnico della Nazionale RobertoMancini, il quale ha parlato di due giocatori giallorossi, uno dei quali presente al raduno dello stage azzurro. Il primo è proprio Nicolò Zaniolo, del quale il ct ne ha parlato in chiave tattica: “Per me è una grande mezz’ala d’attacco, continuo a pensare questo. Poi ha il fisico e la conclusione per giocare in attacco: vanno valutate tante cose, come mezz’ala d’attacco ci dà la possibilità di essere più forti nella fase offensiva”.

Infine ha parlato anche del possibile rientro di Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso al momento non è ancora rientrato in gruppo, a seguito della rottura del tendine d’achille del luglio 2021: “L’avremmo voluto volentieri, ma anche per lui i tempi si sono allungati e sarà difficile“. Il giocatore dunque non prenderà parte quasi sicuramente al playoff contro la Macedonia del Nord.