Calciomercato Roma, accordo e doppia beffa | Pinto tagliato fuori

Il calciatore era un nome caldo del calciomercato invernale della Roma, ma sembra aver trovato l’accordo con un altra squadra

Gennaio è agli sgoccioli e con lui anche il calciomercato invernale. In questo contesto, Tiago Pinto sta cercando di migliorare ulteriormente la rosa della Roma grazie ad alcuni colpi last minute che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Intanto, il general manager giallorosso è a Milano per condurre le ultime trattative sia in entrata che in uscita. Dall’inizio di gennaio fino ad oggi sono arrivati Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira, in prestito rispettivamente da Arsenal e Porto. È stato lo stesso José Mourinho in persona a richiedere l’arrivo dei due giocatori per colmare quelle lacune individuate in alcune zone del campo.

In uscita, sono stati ceduti quattro giocatori che sono Bryan Reynolds, Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Oltre a questi, in rosa ci sono ancora alcuni esuberi che Tiago Pinto vorrebbe riuscire a cedere. In particolare Federico Fazio che sembra essere molto vicino alla Salernitana. Poi c’è Davide Santon, che è praticamente un separato in casa e, infine, Amadou Diawara ed Ebrima Darboe. Mentre il secondo sta ancora giocando in Coppa d’Africa, il primo è stato eliminato proprio dal compagno di squadra ed è pronto a tornare nella Capitale. L’ex Napoli è stato a lungo nel mirino di alcuni club, tra cui il Torino e il Valencia.

Calciomercato Roma, trovato l’accordo tra il Valencia e Ndombele

Proprio la squadra spagnola ha beffato Tiago Pinto. Il club sta cercando da tempo un centrocampista e ha deciso di virare su Tanguy Ndombele, in uscita dal Tottenham. Secondo quanto riporta Telefoot, il team allenato da Bordalas avrebbe trovato l’accordo con gli Spurs di Antonio Conte. L’offerta è un prestito di sei mesi, ovvero fino al termine della stagione, ma il centrocampista classe 1996 non sembra convinto. Ndombele spera ancora nel Paris Saint-Germain, ma intanto il Valencia si avvicina sempre di più. Se l’affare andasse in porto sarebbe un vero e proprio scippo con beffa per Pinto che a lungo ha cercato di sistemare Diawara nella Comunità Valenciana.