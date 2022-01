Calciomercato Roma, non rinnova | Prezzo stracciato per il colpaccio

Il general manager della Roma si sta preparando anche per la sessione estiva di calciomercato, dove dovrà migliorare la rosa

Tiago Pinto si sta muovendo molto in questi ultimi giorni di gennaio, per consegnare alla Roma la migliore squadra disponibile. Importante negli obiettivi del general manager giallorosso è conquistare un tesoretto per potersi muovere liberamente nel mercato, soprattutto strizzando l’occhio alla sessione estiva. La finestra invernale di calciomercato, infatti, è agli sgoccioli e la maggior parte delle squadre di Serie A si sta muovendo per mettere a segno gli ultimi colpi. In questo scenario vuole inserirsi Tiago Pinto, che ha alcuni esuberi da cedere.

Tra i giocatori che non hanno fatto mai parte dei piani di Mourinho ne sono stati ceduti già quattro. Questi sono Bryan Reynolds, in prestito al Kortrijk, squadra belga che milita in Pro League, Gonzalo Villar e Borja Mayoral, entrambi a titolo temporaneo al Getafe. Infine, tra i giocatori che sono stati ceduti a gennaio c’è anche Riccardo Calafiori, che fino alla fine della stagione vestirà la maglia del Genoa. Proprio del terzino sinistro ne aveva parlato lo Special One nella conferenza di presentazione, dicendo che non fosse pronto per sostituire Spinazzola.

Calciomercato Roma, Pinto segue Senesi per l’estate

Nei piani di miglioramento della rosa ce n’è uno che riguarda sicuramente la difesa. Tiago Pinto, infatti, sa che a luglio dovrà portare a Trigoria un nuovo centrale per blindare la linea arretrata romanista. Per questo motivo, come riporta Il Romanista, il general manager della Roma sta continuando a seguire Marcos Senesi, difensore del Feyenoord. Classe 1997, approdato in Olanda tre anni fa per circa 7 milioni di euro, ha ottenuto un po’ di esperienza con il club di Rotterdam in Eredivisie e, essendo mancino, potrebbe fare al caso della Roma. Mourinho, infatti, vuole un centrale di difesa sinistro di piede e il difensore argentino con cittadinanza italiana potrebbe essere perfetto. In scadenza nel 2023, Senesi sembra non aver nessuna intenzione di rinnovare e per questo potrebbe approdare nella Capitale per meno di 10 milioni.