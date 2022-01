Calciomercato Roma, rotti gli indugi: dietrofront immediato

Calciomercato Roma, le ultime novità in merito al possibile colpo di Tiago Pinto. La mossa che non ti aspetti: i dettagli.

Non si può dire che la Roma sia rimasta con le mani in mano in questa finestra invernale di calciomercato, tutt’altro.

Gli acquisti di Sergio Oliveira e Maitland-Niles hanno innalzato l’asticella non solo da un punto di vista tecnico, ma sotto il profilo squisitamente carismatico.

Si tratta di due giocatori su cui, non a caso, Mourinho ha fatto affidamento sin dall’inizio, e dai quali è stato ricavato con prestazioni importanti. Il lavoro di Pinto, però, sembrerebbe non essere concluso, dal momento che il general manager dei giallorossi sta scandagliando il mercato alla ricerca della classica ciliegina sulla torta, che in realtà sarebbe stata individuata da tempo in Boubacar Kamara. L’enfant prodige, che ha annunciato di non voler rinnovare il suo contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2022, è entrato con prepotenza nella lista dei desideri dei capitolini che, però, devono guardarsi dalla folta concorrenza dalla Premier.

Calciomercato Roma, bomba dalla Francia: la mossa per Kamara

Soprattutto Manchester United ed Aston Villa sono pronte a darsi battaglia al punto che – come riportato da footmarseille.com – la Roma avrebbe deciso di rivolgere la sua attenzione verso altri profili, mollando momentaneamente la presa per Kamara. Staremo a vedere se quella di Pinto si configuri come mera pretattica o se alla base ci sia realmente la consapevolezza di non poter tenere testa alle offerte con le quali, dall’Inghilterra, sono pronti a ricoprire d’oro il giovane centrocampista francese, che anche in questa stagione si sta confermando su ottimi livelli.