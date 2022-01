Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE | Visite mediche fissate

Calciomercato Roma, dopo le tante informazioni diffusesi nelle ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. Questo l’annuncio.

Manca ormai sempre meno alla chiusura della campagna acquisti invernale, destinata ad essere caratterizzata per un insieme di operazioni che non poche cose sembrano poter cambiare in diverse realtà del nostro campionato. Basti pensare all’operazione Vlahovic che, in caso di concretizzazione, non pochi equilibri sposterebbe soprattutto per il futuro piazzamento in Champions.

Non si dimentichi, poi, dell’inatteso approdo di Gosens alla corte di Inzaghi e all’operazione Oliveira chiusa da Pinto nella prima settimana del nuovo anno. L’arrivo dell’ex Porto nella Capitale è stato presentato da molti come una delle migliori operazioni di questo mese, per tempistiche e prezzi.

Lungi da noi volerci allontanare da un equilibrio che, invece, manca troppo spesso a Roma, ci limitiamo a sottolineare come il nuovo numero 27 di Mourinho sia sempre stato sfruttato dallo Special One che, pur non considerandolo un regista, ha già fatto capire che difficilmente rinuncerà alla sua presenza.

Oliveira ha portato saggezza e qualità ad un reparto reduce da plurime difficoltà nel recente periodo e, come raccontatovi anche in giornata, la speranza unisona della piazza pare adesso essere legata ad un’eventuale ultima entrata che possa corroborare ulteriormente la quantità e la qualità della regione di raccordo tra difesa e attacco.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Carnevali su Ciervo

Nei prossimi giorni vedremo se Maitland Niles e il su citato centrocampista iberico rappresenteranno le uniche ma non banali entrate di questa sessione. Ciò che è certo, oggi, è la necessità percepita a Trigoria circa le uscite da concretizzare in questa parentesi finale di gennaio. L’obiettivo continua ad essere quello di epurare lo scacchiere di quegli elementi che non siano all’altezza a detta di Mourinho.

Ciò permetterà di impattare felicemente anche sulle finanze di un club che da anni non può vantare grandi introiti legati ai piazzamenti sportivi e che, da tempo, è ben consapevole dell’urgenza di rispettare quella prassi basata sul più classico dei “Do ut des”. La necessità cioè di lavorare bene anche sulle uscite, sul fronte delle quali proprio in questi minuti è arrivato un importante annuncio.

Ci riferiamo a quelle di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo che ha parlato dell’affare Ciervo. Il giovane attaccante classe 2003 è prossimo all’approdo in neroverde dopo aver giocato la prima parte di questo campionato con la Sampdoria. La trattativa dovrebbe concretizzarsi sulla base del prestito con obbligo di riscatto. A tal proposito, così Carnevali: “Ciervo è in arrivo. Già domani svolgerà le visite mediche”.