Calciomercato Roma, ribaltone totale | C’è la data per la firma

Calciomercato Roma, il ribaltone è totale: adesso ci sarebbe anche la data per la firma. Il rinnovo sembra davvero a un passo

Il ribaltone è totale. Ed è anche uno di quelli che fa felice Mourinho. Sembrava dovesse andare via già alla fine della passata stagione, poi il rinnovo quasi inaspettato per un anno. Adesso il suo rapporto con la società giallorossa potrebbe continuare anche in futuro.

Insomma, Mkhitaryan è sempre più vicino alla Roma. Il centrocampista armeno ha qualità ed esperienza, doti che allo Special One piacciono eccome. E la sua professionalità sta mettendo in “difficoltà” anche Tiago Pinto. Sì, perché il general manager portoghese sicuramente non si aspettava di pensare a un possibile accordo per un’altra stagione con il calciatore. Ma le prestazioni hanno fatto la differenza. A questa Roma, uno come l’armeno, serve.

Calciomercato Roma, c’è la data del rinnovo

Secondo quanto riportato da forzaroma.info inoltre ci sarebbe anche una data dell’incontro per il rinnovo del contratto fino alla fine di giugno del 2023. Le parti dovrebbero incontrarsi nella prossima Primavera: il tempo c’è per discuterne e dare anche un’occhiata al proseguo della stagione. La cosa certa comunque è che se le prestazioni rimarranno su questo livello, Mkhitaryan anche l’anno prossimo si vestirà di giallorosso.

Lo stipendio sicuramente è di quelli importanti. I 4 milioni di euro che la Roma corrisponde al giocatore sono tanti ma sono anche meritati non solo per quello che Miki sta facendo adesso ma anche per quello che nel corso della sua carriera ha vinto. Un giocatore di personalità, come detto, che piace a Mou che lo impiega con regolarità sia quando decide di mandare in campo la sua Roma con il 4-2-3-1, sia quando schiera la squadra con il 3-5-2. Un punto fermo. Lo sarà anche l’anno prossimo.