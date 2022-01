Xhaka alla Roma, i bookmaker si espongono: c’è la quota

Xhaka alla Roma, i bookmaker si espongono sul possibile arrivo del centrocampista svizzero in giallorosso. C’è la quota

Si parla e se ne riparla. Arriva. Poi non arriva. Poi rientra nei radar di Pinto, poi ne esce. Dalla scorsa estate il nome del centrocampista svizzero al momento all’Arsenal Xhaka aleggia sopra Trigoria. Una figura mai vista nella Capitale che però riesce ancora a far parlare di sé.

Il suo nome è comparso anche adesso. Come possibile obiettivo di Pinto qualora il general manager riuscisse a piazzare Diawara in uscita. E tanto se ne è parlato che anche i bookmaker adesso hanno deciso di piazzarci un quota sopra. Che però, a dire il vero, non apre sicuramente a degli scenari inaspettati fino al momento. Si tratta, comunque, del possibile arrivo di Xhaka a Roma in questa sessione di mercato. Nell’immediato, insomma, e non nel futuro.

Xhaka alla Roma, cosa dicono i bookmaker

Si sono esposti insomma i bookmaker italiani. E hanno deciso di piazzare nel proprio palinsesto – tra le altre operazioni di mercato – anche quella di un possibile acquisto di Xhaka. Ripetiamo, si tratta di un’operazione che dovrebbe chiudersi in questi giorni tralasciando un possibile discorso estivo. E puntare sull’arrivo dello svizzero pagherebbe sei volta la posta. Insomma, nemmeno chi studia questo tipo di scommesse ci crede e dà molte possibilità alla squadra giallorossa di poter prendere Xhaka. Forse perché la Roma, in tutto questo, dopo la scorsa estate ci ha potuto sì fare un pensiero ma senza affondare più di tanto il possibile colpo.

La pista comunque potrebbe rimanere aperta. Ma non per ora, come spiegato. E’ assai più probabile che un nuovo tentativo si faccia a giugno o a luglio. Vedremo.