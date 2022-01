Calciomercato Roma, accordo e firma | Secondo affare con il Sassuolo

Calciomercato Roma, accordo e firma: arriva il secondo affare con il Sassuolo in questa sessione invernale di trattative

Arriva il secondo affare con il Sassuolo in questa sessione invernale di calciomercato. Un asse che s’intensifica quello tra Tiago Pinto e Carnevali che potrebbe anche portare a degli accordi la prossima estate. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi, intanto la firma è molto vicina.

Secondo quanto riportato da Sportitalia infatti, il club giallorosso e quello neroverde, dopo aver definito il passaggio di Ciervo, hanno praticamente chiuso per un altro giovane della Primavera giallorossa: parliamo di Patrik Ngingi, classe 2003, centrocampista centrale che può giocare anche come interno in un ipotetico reparto a tre. Un elemento che la Roma ha preso dal Cornelia nel settembre del 2020. E che ha giocato con De Rossi e anche nell’Under 18 capitolina.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio deciso | Prezzo già fissato

Calciomercato Roma, Ngingi al Sassuolo

Ngingi, 18 anni, era legato alla Roma con un contratto fino al 30 giugno del 2023. Non si conoscono ancora i dettagli dell’affare che dovrebbe comunque essere ufficializzato nelle prossime ore o al massimo, ovviamente, prima della chiusura del calciomercato. Quindi non si capisce se sia un’operazione in prestito o a titolo definitivo. Tutto verrà svelato ovviamente nel momento in cui i due club daranno l’annuncio. La sensazione comunque è che la Roma non si voglia privare di quei calciatori giovani che possono crescere e che nel futuro possono tornare utili alla causa.

Sui social comunque i tifosi giallorossi sognano. Sperando in un possibile colpo Frattesi alla fine della stagione. E questi due affari con il Sassuolo potrebbero essere anche un segnale sotto questo aspetto. In ogni caso i rapporti sono ottimi e potrebbero tornare utili. Pinto dimostra di saperci realmente fare.