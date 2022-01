Calciomercato Roma, addio deciso | Prezzo già fissato

Mentre mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale, la Roma pianifica le strategie anche per il futuro.

Crescere gradualmente, per tornare a vedere una Roma stabilmente competitiva ai più alti livelli. E’ questo il piano che Dan e Ryan Friedkin hanno messo a punto per il club giallorosso dopo l’acquisizione avvenuta nell’estate del 2020. Un progetto rallentato dal contesto generale, con la pandemia di Covid-19 che ha prodotto gravi conseguenze economiche che non hanno risparmiato il mondo del calcio. Il piano, però, non è cambiato.

L’arrivo, l’estate scorsa, di José Mourinho sulla panchina giallorossa dimostra una volta di più le ambizioni della proprietà. Ambizioni che puntano alla crescita della squadra sia dal punto di vista tecnico – con un progetto di tre anni sotto la guida dello Special One – che economico. Per attuare questo piano servirà l’apporto di tutti, con l’intenzione di remare nella stessa direzione. Fondamentale pianificare in maniera accurata le scelte di mercato in vista delle prossime sessioni.

Calciomercato Roma, si lavora per il futuro | Ecco cosa cambia

D’altra parte anche la sessione di calciomercato attualmente in corso ha dimostrato come muoversi con i tempi giusti sia fondamentale per centrare gli obiettivi fissati. Gli acquisti di Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira, sbarcati a Roma nel giro di 10 giorni dall’apertura della sessione, sono stati costruiti con anticipo. Un lavoro nell’ombra, quello di Tiago Pinto, che ha permesso al General Manager di chiudere rapidamente i due affari. Per questo la dirigenza giallorossa guarda al futuro, consapevole che anche in estate ci sarà molto da lavorare sul mercato.

Mourinho vuole che la rosa a sua disposizione venga ulteriormente rinforzata e per far spazio a nuovi acquisti sarà necessario lasciar partire altri giocatori, anche per ragioni di bilancio. E allora mentre rimane aperta la questione relativa al rinnovo di Mkhitaryan, che potrebbe comunque salutare a fine stagione, si ragiona anche su altri profili. Tra i possibili partenti anche Jordan Veretout. Come spiega oggi Il Corriere dello Sport l’agente del francese insiste sul rinnovo di contratto. La Roma, forte di un accordo che scadrà nel 2024 non ha intenzione di affrettare i tempi. Insomma, visto anche il calo di rendimento del giocatore, se in estate arrivasse un’offerta intorno ai 25 milioni, gran parte dei quali sarebbero di pura plusvalenza, Veretout potrebbe davvero lasciare Trigoria.