Calciomercato Roma, tentativo last minute | Risposta immediata

Mancano ormai poco meno di 48 ore alla deadline per la chiusura del calciomercato di riparazione. Ancora un tassello potrebbe essere inserito.

Tiago Pinto continua a monitorare le occasioni che potrebbero arrivare in queste ultime ore di mercato, quando le squadre pur di liberarsi di possibili giocatori ormai fuori dal progetto potrebbero abbassare il costo del cartellino o aprire al prestito

Chi ha aperto al prestito è stata proprio la Roma sulla cessione di Amadou Diawara. Il centrocampista guineano, rientrato dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione della Guinea contro il Gambia di Ebrima Darboe, non è considerato una primissima scelta dal tecnico José Mourinho, pertanto la società giallorossa ha dato il via libera alla sua cessione.

Calciomercato Roma, tentativo Marsiglia per Diawara

L’asse Roma-Marsiglia è stato molto caldo la scorsa estate, con le cessioni di Pau Lopez e Cengiz Under all’OM. Entrambe le operazioni sono stato concluse sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In totale potrebbero arrivare dal club transalpino più di 20 milioni di euro in estate per i due giocatori. Avrebbe potuto, però, aprirsi una terza trattativa, quella proprio per Diawara.

Il centrocampista è stato un obiettivo di Jorge Sampaoli, il quale aveva richiesto alla dirigenza di sondare il terreno per l’ex Bologna e Napoli, secondo quanto riportato da ‘COPE’. E’ arrivato però il rifiuto del calciatore stesso, che sembrerebbe intenzionato ad accettare solamente le sirene spagnole, con il Valencia su tutte.