Calciomercato Roma, addio e firma immediata | Annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, è arrivato anche l’annuncio ufficiale dell’intesa fino al 2024. Ecco la nota del club: i dettagli.

Mancano poche ore alla chiusura del mercato, e il tempo per concludere le operazioni sia in entrata, che in uscita, comincia a stringere.

Il lavoro di Tiago Pinto, però, sta dando i suoi frutti: la Roma non solo ha ritoccato la rosa con due innesti importanti come Maitland-Niles e Sergio Oliveira, ma è anche riuscita nell’intento di piazzare calciatori considerati non funzionali da José Mourinho. E così, dopo Villar, Reynolds e Mayoral, è arrivato anche l’addio di Federico Fazio, con il quale nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo per la rescissione. C’è un altro annuncio che riguarda il difensore argentino, che ha da poco apposto la firma sul contratto che lo legherà alla Salernitana fino al 2024.

Calciomercato Roma, Fazio-Salernitana: c’è l’annuncio

La Salernitana “comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore ’87 Federico Fazio: il calciatore si è legato al club granata fino al 2024”. Questo lo stringato comunicato con il quale la Salernitana ha annunciato di aver trovato l’accordo per il difensore argentino che, dunque, sarà il rinforzo tanto sospirato dai campani per innalzare il tasso d’esperienza di una retroguardia che fino a questo momento ha riscontrato non poche difficoltà a trovare continuità di rendimento. Dopo gli ultimi mesi trascorsi da separato in casa alla Roma, dunque, Fazio è pronto per intraprendere la sua nuova esperienza in Serie A.