Ultimi giorni di calciomercato invernale in casa Roma. Trattative che cambiano anche gli equilibri nella rosa giallorossa, stop al doppio rinnovo.

Il 31 gennaio ci sarà la chiusura definitiva della finestra di calciomercato di riparazione. Riflettori accesi su Tiago Pinto, il general manager giallorosso sta tentando l’affondo per il terzo colpo di gennaio. I movimenti in entrata incidono anche sui ragionamenti a lungo termine dei calciatori in rosa, bloccando anche la questione rinnovi contrattuali.

Sempre meno ore ci separano dal gong finale sulla sessione invernale di calciomercato. Le attenzioni dei tifosi sono tutte rivolte alle strategie di Tiago Pinto, il responsabile del mercato della Roma sta cercando l’affondo per regalare il terzo colpo a Mourinho. Il tecnico portoghese ha usufruito da subito della spinta dei primi due rinforzi, con Sergio Oliveira sugli scudi: il portoghese ha siglato due reti in altrettante gare dal suo esordio in maglia giallorossa. Le operazioni di calciomercato cambiano improvvisamente anche gli equilibri nella rosa della Roma, arriva lo stop al doppio rinnovo a centrocampo.

Calciomercato Roma, centrocampo in bilico | Stop al doppio rinnovo

L’arrivo di Oliveira ha dato un nuovo slancio alla mediana giallorossa e potrebbe non essere finita qui. Il terzo colpo della sessione invernale potrebbe riguardare ancora la zona nevralgica del campo, con un nuovo nome in casa PSG. I nuovi innesti possono avere un effetto immediato sugli equilibri della rosa giallorossa, soprattutto per quel che riguarda la questione rinnovi contrattuali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Romanista la società giallorossa avrebbe deciso di congelare il doppio rinnovo a centrocampo. Discorso che non sorprende per quanto riguarda Jordan Veretout, il francese non sta vivendo la migliore delle parentesi con la maglia della Roma e potrebbe essere sacrificato nella prossima sessione di mercato. La novità riguarda piuttosto Bryan Cristante, il centrocampista della Roma e della Nazionale vede traballare il suo futuro, il prolungamento contrattuale in casa Roma sembra aver subito una frenata decisa. Anche le ultime ore di mercato saranno fondamentali per capire il loro futuro.