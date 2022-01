Calciomercato Roma, nuova sinergia tra Mourinho e Mendes in vista. Il procuratore prepara lo scambio dopo il ritorno di fiamma.

Ritorno di fiamma all’orizzonte per la Roma di Mourinho. Ancora una volta le strade dello Special One e di Jorge Mendes si intrecciano sul calciomercato europeo. Nuova sinergia in vista, per una Roma che potrebbe diventare ancora di più portoghese. Ecco la strategia per il ritorno di fiamma, con lo scambio alle porte.

Ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato in Europa. In casa giallorossa le attenzioni sono puntate su Tiago Pinto, il general manager giallorosso sta cercando la quadra per il terzo colpo invernale. Nella giornata di ieri i giallorossi hanno salutato un nuovo esubero, risolvendo il contratto di Federico Fazio. Nella notte è arrivato un nuovo retroscena dalla Spagna, in vista una forte sinergia tra Mourinho e Jorge Mendes. Il più famoso tra i procuratori europei può incidere, ancora una volta, nel calciomercato della Roma. Arriva il ritorno di fiamma, ecco la strategia per lo scambio in Liga.

Calciomercato Roma, lo porta Mendes | Ritorno di fiamma e scambio

All’orizzonte una pista che la nostra redazione aveva anticipato diversi mesi fa. Come riportato dalla trasmissione ‘Calciomercato – L’originale’ in vista della sessione estiva si fa strada uno scambio col Valencia. I rapporti col club spagnolo non si limitano all’interessse mostrato per Amadou Diawara, ai giallorossi piace molto Goncalo Guedes. Esterno offensivo portoghese classe 1997, il suo procuratore è Jorge Mendes. Alle porte uno scambio con l’ex Barcellona Carles Perez, unico rimasto della colonia spagnola in quel di Trigoria. Per una Roma che parli ancora più portoghese interviene ancora una volta Jorge Mendes, dopo Oliveira e Rui Patricio un nuovo lusitano alla corte dello Special One. Tutti i discorsi sono sul tavolo in vista della prossima estate, ecco la nuova strategia per una Roma ancora più portoghese.