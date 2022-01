Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus è inaspettato: l’irruzione può stravolgere tutti i piani. I dettagli.

Dopo aver regalato a José Mourinho i rinforzi di cui la Roma aveva più bisogno nella prima parte di questa sessione di calciomercato così atipica, i giallorossi hanno innescato la modalità “Attesa”, per cercare di capire con logica e raziocinio gli eventuali sviluppi, senza alcun tipo di frenesia.

Certo, un rinforzo a centrocampo farebbe di certo comodo, ma la sensazione è che Pinto non abbia nessuna voglia di svenarsi, e stia preferendo attendere l’occasione giusta. L’identikit perfetto risponde al nome di Boubacar Kamara, per il quale anche in giornata non si sono registrate novità rilevanti. Il francese piace e non poco alla Roma, ma il problema è che l’enfant prodige fa gola anche a tanti club della Premier, Aston Villa e Manchester United su tutti. Tuttavia, i The Villans negli ultimi giorni hanno preferito sondare l’opzione Bentancur, con l’uruguayano che piace e non poco a Stevan Gerrard.

Calciomercato Roma, il Lione “rovina” tutto: offerta alla Juventus

Il club inglese avrebbe offerto alla Juve circa 20 milioni di euro, bonus compresi, per provare a mettere le mani sull’ex Boca, non rigenerato dalla cura Allegri. Cherubini al momento nicchia, con la speranza che si origini una vera e propria asta. Desiderio che potrebbe tramutarsi in realtà dal momento che, stando a quanto rivelato dal “The Athletic”, il Lione, forte dei soldi ricavati dalla cessione di Bruno Guimaraes al Newcastle, sarebbe pronto a fare un’offerta alla “Vecchia Signora” per Bentancur. Nel caso in cui i francesi entrassero effettivamente nell’ordine di idee di sferrare l’assalto alla mezzala della Juve, a quel punto potrebbero mettere a rischio anche le residue speranze della Roma di mettere le mani su Kamara che, a quel punto, potrebbe ritornare un obiettivo concreto dell’Aston Villa, probabilmente già nell’immediato.