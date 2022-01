Calciomercato Roma, colpo dall’Olanda: 5 milioni | Concorrenza spietata

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni riferiscono un interessamento dei giallorossi per un giovane olandese: la concorrenza non manca.

Quale sarà il prossimo acquisto della Roma? Difficile dirlo, anche se le idee di certo non mancano. L’obiettivo numero uno, però, resta quello di provare a convincere Diawara ad accettare una delle diverse proposte che nelle ultime ore ha ricevuto l’ex Napoli e Bologna, per dare la caccia a quel rinforzo in mediana che potrebbe far fare il definitivo salto di qualità ad una squadra che comunque ha aggiunto esperienza e qualità grazie al mercato di gennaio.

E quindi, la sensazione è che nelle ore che ci separano dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, il leit motiv sarà quello legato al possibile innesto a centrocampo, ma occhio alle sorprese.

Come riferito da Flavio Maria Tassotti di Teleradiostereo, infatti, anche i giallorossi avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi per il giovane Denso Kasius, terzino destro classe ‘2002 di proprietà dell’Utrecht ma in prestito al Volendam, nelle cui fila ha, per adesso, messo a referto già 5 reti e due assist, in poco meno di 2000 minuti giocati. Un esterno a cui piace spingersi in proiezione offensiva, le cui prestazioni non hanno di certo lasciato indifferenti gli addetti ai lavori, con il Bologna e il Borussia Dortmund che monitorano con molto interesse la situazione.

Ed attualmente, nella corsa al gioiellino sarebbero proprio i felsinei in pole, dopo che la trattativa per il terzino dell’Aberdeen, Ramsey, ha vissuto una brusca frenata quando ormai la fumata bianca non era così lontana. La valutazione di Kasius si attesta sui 5 milioni di euro: staremo a vedere quello che succederà, fermo restando che, stando così le cose, per i giallorossi non si tratta comunque di una priorità, ma di un’occasione.