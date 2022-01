Calciomercato Roma, contratto triennale | Arriva la fumata bianca

Calciomercato Roma, dopo le non poche difficoltà degli ultimi mesi, si è ormai prossimi alla fumata bianca. E spunta un dettaglio di non trascurabile importanza.

Sin dalla scorsa estate si è spesso ribattuto su un aspetto che sembra contraddistinguere questa nuova fase della squadra giallorossa. Ci riferiamo alla nascita di un’unilateralità di visioni che da anni non caratterizzava l’ambiente di Trigoria, sovente presentante un importante gap di vedute tra società, dirigenza e allenatore che ha poi portato il club a vivere plurime difficoltà, calcistiche e non.

I Friedkin, dopo aver studiato in silenzio ma non in modo passivo questa piazza e il mondo calcistico lato sensu, sembrano adesso intenzionati a costruire un qualcosa di importante, ben consapevoli della centralità dell’avere una barca che segua all’unisono la stessa direzione e, ancora, della creazione di un equilibrio economico che Pinto sta cercando in tutti i modi di assestare.

Proprio quest’ultimo aspetto pare aver contraddistinto le ultime due campagne acquisti del gm, attento a concretizzare colpi che rispettassero le esigenze dello Special One ma ben lungi da quella miopia economica che molte ripercussioni ha avuto negli ultimi anni sulle casse del club.

Come spesso sottolineato e come emerso dai fatti, l’ex Benfica sta cercando anche in queste settimane si sfoltire la rosa, ben conscio che, al fronte di determinate uscite, sarà possibile ricavare la giusta linfa da investire in modo sostenibile.

Calciomercato Roma, le ultime sulla cessione di Fazio

In questa direzione sono quindi andate le cessioni concretizzate tra giugno e settembre prima e in queste quattro settimane di gennaio poi. Il piano epurativo non è ancora del tutto ultimato ma va comunque evidenziato come la rosa non pulluli più di elementi mai sfruttati e rappresentanti un mero e grave passivo per i conti della società.

Questo soprattutto alla luce di un’operazione da tempo attesa all’ombra del Colosseo e legata all’allontanamento di Federico Fazio. L’argentino per almeno due anni è stato tra i protagonisti assoluti del reparto arretrato, garantendo un apporto a dir poco importante e frutto di qualità e inesperienza innegabili. L’avanzare del tempo e dinamiche endogene che non è sempre possibile conoscere, hanno portato il numero 20 a perdere sempre più importanza e gerarchie.

Vi abbiamo da poco raccontato di tutti i dettagli relativi al suo imminente approdo alla Salernitana, frutto del grande lavoro diplomatico di Walter Sabatini. Stando a quanto riferito da Sky Sport c’è però da presentare un altro aspetto molto importante. La grande fiducia che i campani sembrano voler riservare all’ex, tra le varie, Siviglia. Nonostante la lunga inattività, la presidenza Iervolino ha accettato infatti di garantire a Fazio un contratto triennale.