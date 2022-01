Calciomercato Roma, cessione UFFICIALE | Il comunicato del club

Calciomercato Roma, è arrivato in questi minuti l’annuncio ufficiale circa la chiusura dell’operazione. A seguire tutti i dettagli.

Manca ormai sempre meno alla fine della campagna acquisti invernale, fin qui caratterizzata da una buon equilibrio tra entrate e uscite che ha permesso a Pinto di limare alcune delle regioni di campo apparse maggiormente in difficoltà e al contempo di allontanare i non pochi esuberi rimasti all’ombra del Colosseo nonostante i tentativi di epurazione della scorsa estate.

Il nuovo anno romanista, al netto della duplice e grave delusione con Milan e Juventus, è stato inaugurato anche dagli approdi di due elementi apparsi fin qui funzionali e graditi allo Special One. Ci riferiamo, chiaramente, a Maitland-Niles e Sergio Oliveira, cui i tifosi si augurano possa far seguito una ciliegina sulla torta che migliori ulteriormente uno scacchiere ben lungi dalla perfezione.

In seguito alle uscite di Villar, Mayoral e Calafiori servirà però dapprima concludere altre operazioni di allontanamento prima di provare un tentativo last-minute per ingaggiare un mediano, richiesto dal tecnico portoghese sin dal giorno del suo arrivo. In attesa di novità nelle prossime ore su alcuni de fronti che hanno maggiormente destato attenzione fin qui, questione Diawara su tutte, riportiamo il comunicato del club che bolla in modo ufficiale una trattativa di cui non poco si era parlato nell’ultima settimana.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Ciervo al Sassuolo

Ci riferiamo al passaggio del giovane Riccardo Ciervo al Sassuolo, attaccante classe 2002 che ha sposato la causa neroverde dopo aver militato per questa prima parte di stagione nella Sampdoria. Alla nota del club emiliano, in cui si annuncia l’approdo definitivo del numero 11, ha fatto seguito quella del club capitolino, così recitante.

” L’AS Roma comunica di aver risolto anticipatamente con la Sampdoria il prestito di Riccardo Ciervo e di aver ceduto il calciatore a titolo temporaneo, con obbligo per l’acquisizione a titolo definitivo, al Sassuolo. In bocca al lupo, Riccardo!”. Di seguito alleghiamo sia il link dell’annuncio del nuovo club di Ciervo che di quello dove quest’ultimo è cresciuto e dal quale si allontanerà definitivamente, pronto, forse, a spiccare il volo. ( https://bit.ly/3KUzq7e ; https://bit.ly/33UMNDQ).