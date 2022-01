Calciomercato Roma, offerti 5 milioni | Secco rifiuto

La Roma si sta muovendo in queste ultime ore che mancano per la chiusura del mercato. Ecco la situazione sul centrocampista.

Continua senza sosta la caccia al centrocampista da parte del general manager Tiago Pinto, anche se a questo punto la società giallorossa non può far altro che attendere il respondo di un suo tesserato.

Infatti a ormai tre giorni dalla chiusura ufficiale del calciomercato invernale, sembrerebbe che il giocatore Amadou Diawara, tornato dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione della sua Guinea, abbia accettato l’idea o sia comunque convinto di lasciare la capitale. Con l’arrivo già di un terzino destro, che è più un jolly, come Ainsley Maitland-Niles e un centrocampista di qualità, quale Sergio Oliveira, l’arrivo di un mediano davanti la difesa potrà essere concluso solamente nel caso in cui l’ex Bologna e Napoli dovesse lasciare la Roma.

Calciomercato Roma, rifiuto del Marsiglia | Ecco la richiesta

Uno degli obiettivi più caldi per la zona centrale del campo è Boubacar Kamara, del quale ve ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi. Il giocatore classe ’99 fa gola a molti club europei, tra i quali c’è anche il Manchester United, perché il suo contratto con il Marsiglia scadrà al termine della stagione, e si potrebbe creare una vera e propria asta nei prossimi mesi.

In queste ultime ore, però, chi ha provato ad accelerare la trattativa è stato l’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone ha recapitato una proposta all’OM da 5 milioni di euro, offerta, però, rispedita al mittente dal presidente del club transalpino Pablo Longoria. La richiesta che il Marsiglia fa di Kamara è di almeno 10 milioni di euro. La squadra francese proverà a vendere il ragazzo già in questa sessione, per non rischiare di perderlo a parametro zero.