Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | Ecco tutte le cifre

Il numero 22 della Roma è pronto a prolungare il proprio contratto in questa finestra di calciomercato, la società prepara l’offerta

Nicolò Zaniolo è uno dei calciatori più importanti della Roma. Il numero 22 giallorosso, dal suo approdo sotto Di Francesco che lo ha fatto esordire titolare in Champions League contro il Real Madrid, ha dimostrato di avere ottime capacità. Zaniolo, infatti, con le sue giocate ha dimostrato di essere non solo un gioiellino della Roma, ma anche uno dei talenti cristallini dell’intera Serie A. Pochi giocatori possono mettersi sul suo stesso piano. Nico, infatti può vantare qualità tecniche, visione di gioco e soprattutto una forza fisica senza eguali.

In questa stagione Zaniolo non sta incidendo come ci si sarebbe aspettato. Sono due i gol segnati fino ad ora in Serie A, con altrettanti assist forniti in diciannove partite. Stesso score anche in Conference League dove, però, ha giocato solamente sei partite tra qualificazione e gironi. Con il cambio di modulo di Mourinho, Zaniolo ha trovato una nuova posizione in mezzo al campo. Il numero 22 giallorosso, infatti, da quando la Roma è passata alla difesa a tre, gioca al fianco di Abraham. Questo significa essere molto più vicino alla porta e quindi più pericolosità per Zaniolo, che è anche molto libero di spaziare nella trequarti avversaria.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, affare fatto | Firma fino al 2023

Calciomercato Roma, cinque anni a 4 milioni per Zaniolo

Mourinho può stare tranquillo. Il contratto di Zaniolo è in scadenza nel 2024, ma Tiago Pinto si sta muovendo per prolungarlo per altri quattro anni. Secondo quando riporta LaRoma24.it, la società ha preparato un’offerta per il numero 22 giallorosso. Si tratta di un contratto quinquennale a circa 4 milioni per Nicolò più bonus. L’obiettivo di Pinto è far sentire il giocatore importante e renderlo uno dei top della squadra. A febbraio dovrebbe avvenire l’incontro tra le parti, con i giallorossi che vogliono assicurarsi il prolungamento del contratto. Sono diverse, infatti, le squadre che si sono fatte avanti per il talentino classe 2000.