Calciomercato Roma, affare fatto | Firma fino al 2023

Calciomercato Roma, affare fatto: la firma è fino al 2023. Pinto riesce in uno degli obiettivi che si era prefissato in questa sessione

L’affare è praticamente fatto. E nelle prossime ore dovrebbe esserci l’ufficialità. Pinto insomma riesce in uno degli obiettivi che si era prefissato all’inizio di questa sessione di mercato. Uno dei tanti ovviamente.

In poche parole: dopo le cessioni di Villar e di Mayoral, anche un altro esubero va via. Da ringraziare in questo caso l’ex giallorosso Sabatini, che da quando è diventato il nuovo direttore sportivo della Salernitana, ha subito messo nel mirino il centrale della Roma Federico Fazio. Tutto fatto secondo quanto riportato da Nicolò Schira. Pinto esulta perché toglie dal bilancio giallorosso uno stipendio importante. Uno di quelli pesantissimi soprattutto perché si trattava di un giocatore fuori rosa che mai è entrato nelle rotazioni dello Special One e mai ci sarebbe entrato nella seconda parte della stagione.

Calciomercato Roma, Fazio alla Salernitana

Il difensore ha chiuso le valigie e si unirà al club campano che è alla ricerca di una salvezza assai difficile. Un accordo che dovrebbe essere di un anno e mezzo e non di 6 mesi come sembrava all’inizio di questa trattativa che ormai si è conclusa. Probabilmente è stato qualche prolungamento di altri dodici mesi che ha fatto sì che tutto filasse per il verso giusto. Un accordo che verrà reso ufficiale nelle prossime ore.

Adesso Pinto spera anche di cedere Diawara, l’altro tesserato giallorosso che ormai non rientra più nei piani di José Mourinho. Anche se in questo caso l’operazione in uscita appare davvero difficile.