Calciomercato Roma, addio Diawara | L’annuncio ufficiale dell’agente

Il calciatore della Roma potrebbe liberare un altro acquisto in questa finestra di calciomercato invernale in caso lasciasse il club

Lascia o rimane? Quasi tutti i tifosi della Roma si saranno fatti questa domanda pensando ad Amadou Diawara. Il centrocampista guineano ha lasciato la Coppa d’Africa a causa della sconfitta contro il Gambia di Ebrima Darboe. L’ex Napoli, quindi, è pronto a tornare in maglia giallorossa, a meno che non decida di lasciare il club entro il 31 gennaio. Sono state diverse le squadre che hanno chiesto informazioni per il giocatore, ma fino ad oggi, il mediano le ha fatto muro cercando di rimanere nella Capitale.

Sulle tracce di Amadou, fino ad oggi sono stati registrati gli interessi di Venezia, Cagliari, Sampdoria, Torino, due club francesi e il Galatasaray. Mentre le italiane sono tagliate fuori a causa dell’ingaggio troppo alto, circa 2 milioni a stagione, i turchi di Istanbul, insieme al Valencia, restano in corsa. Proprio il club spagnolo è quello che sembra essere in pole position per il centrocampista che in questa stagione non ha giocato molto. Solo 6 partite alla corte di Mourinho, senza contare quei match, due, in cui ha giocato meno di 10 minuti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, ci risiamo | Doppio rifiuto e Pinto ko

Calciomercato Roma, “Diawara vuole giocare nel Valencia”

Secondo quanto riporta As, quotidiano sportivo spagnolo, il centrocampista si è deciso ad accettare il corteggiamento del Valencia. In un’intervista al giornale, infatti, ha parlato l’agente del guineano che ha detto: “La sua illusione è quella di giocare con loro”. Così ha esordito Daniele Piraino, che ha continuato: “Dobbiamo decidere il futuro di Amadou in questi giorni. Squadre italiane e francesi sono interessate”. Infine, il procuratore del centrocampista ha concluso: “All’incontro si deciderà se deve partire, ora posso solo dire che è entusiasta del Valencia”. Diawara, quindi, sembra aver deciso il suo destino ed è pronto a lasciare la Roma. In questo modo potrebbero aprirsi nuovi scenari nei giallorossi, con Pinto che avrebbe carta bianca per cercare un nuovo calciatore per Mourinho.