Calciomercato Roma, ci risiamo | Doppio rifiuto e Pinto KO

Calciomercato Roma, ci risiamo: arriva un altro doppio rifiuto. Pinto può andare definitivamente KO. Le ultime sulla trattativa

Ci risiamo. Di nuovo. Ancora. E chissà cosa starà pensando Tiago Pinto in questo momento. Ci sta provando in tutti i modi il general manager portoghese ma non ci sta riuscendo. Il centrocampista sembra voler rimanere a tutti i costi a Roma nonostante il suo utilizzo sarebbe pressoché nullo.

Rispetto, inoltre, alle voci che erano girate questa mattina di un’apertura a un possibile addio, c’è un nuovo clamoroso colpo di scena attorno al nome di Diawara. Il centrocampista guineano, che sa benissimo che con l’arrivo di Sergio Oliveira il suo minutaggio sarebbe uguale allo zero, avrebbe rifiutato – secondo quanto riportato da LaRoma24 – altre due proposte che gli erano arrivato nelle scorse ore. Un muro contro muro, a quanto pare, che manda Pinto ko in maniera definitiva. Senza cessione, il terzo colpo in mezzo, è impossibile.

Calciomercato Roma, doppio rifiuto di Diawara

Insomma, Diawara non se ne vuole andare e ha rifiutato sia il Galatsaray sia il Bordeaux, le ultime due squadre che lo avrebbero cercato. Non si conoscono ovviamente i motivi di questa scelta – sotto il profilo economico avrebbe dovuto comunque prendere per intero lo stipendio che la Roma gli garantisce – ma Pinto spera che possa tornare sui propri passi. Anche se, ovviamente, ed è una logica conseguenza di questo tira e molla, poi si ridurrebbe lo spazio di manovra per andare a prendere il sostituto di Diawara. Pinto i nomi ce li ha scritti sulla propria agenda da diverso tempo. Anche se la sensazione è che potrebbe essere un obiettivo a sorpresa nel mirino del gm.

Ma senza l’addio di Diawara si complica terribilmente tutto.