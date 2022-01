Calciomercato Roma, lascia subito la capitale | I dettagli dell’accordo

Sta per volgere al termine l’esperienza del giocatore giallorosso nella capitale. Arrivata la decisione finale.

Dopo una lunga attesa è arrivato l’accordo tra le parti, per una decisione che anche molti tifosi stavano aspettando. Il giocatore giallorosso lascerà da subito la Roma per firmare con la sua nuova squadra.

La Roma si libera di un altro pesante ingaggio in grado di far respirare le casse gialloross. Volge al termine, infatti, l’esperienza di Federico Fazio nella squadra capitolina. Il difensore argentino, arrivato il 3 agosto 2016 con la formula del prestito oneroso a 1,2 milioni di euro, riscattato per altri 3 milioni e 200 mila euro.

Calciomercato Roma, rescissione per Fazio

A distanza di quasi sei anni l’argentino e la società si sono messi d’accordo per una rescissione consensuale del contratto, che sarebbe comunque scaduto il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca di Marzio’, il club giallorosso risparmierà l’ingaggio, che avrebbe dovuto pagare all’argentino fino al termine della stagione.

Inoltre, non andrà avanti la causa che l’ex Tottenham e Siviglia aveva fatto alla Roma, dove Fazio chiedeva il pagamento dell’intero stipendio e due milioni di euro di indennizzo. Il prossimo step del centrale argentino sarà quello della firma con la sua nuova squadra, ovvero la Salernitana, dove è stato voluto fortemente dal neo direttore sportivo Walter Sabatini.