Calciomercato Roma, cercasi centrocampista | Occasione last minute

La Roma vuole terminare questa sessione di calciomercato con un terzo colpo, ma per farlo serve una cessione.

Il general manager Tiago Pinto è da tempo al lavoro per accontentare le richieste di José Mourinho. Qualora però non dovesse arrivare nessun mediano adesso, arriverà sicuramente a giugno, con un nome importante.

Non è di certo un bel momento per l’Everton. Dopo aver esonerato Rafa Benitez, infatti, al momento il traghettatore è Duncan Ferguson. L’attuale allenatore potrebbe essere però presto sostituito dal sostituto reale dello spagnolo. In lizza ci sono Frank Lampard e Vitor Pereira.

Calciomercato Roma, l’Everton a caccia di un centrocampista

Un altro grande problema per i Toffees è quello del centrocampista. Infatti il club inglese dovrà fare a meno dei due infortunati Abdoulaye Doucoure e Fabian Delph, i quali dovranno stare fuori dal campo per un mesetto circa. Secondo quanto riportato da ‘theathletic.com’, questo potrebbe portare la dirigenza della squadra di Liverpool a tornare sul calciomercato con un’occasione vera e propria dell’ultimo minuto.

Non è escluso che il profilo di Amadou Diawara possa essere quello giusto, visto che la Roma sta tentando in tutti i modi di liberarsi del guineano, il quale comunque con José Mourinho non avrebbe molto spazio. Lo Special One piuttosto ha dimostrato come in queste partite si sappia adattare con l’arretramento di Henrkih Mkhitaryan e anche quello di Sergio Oliveira. Per l’Everton tutto dipenderà anche dal nuovo allenatore.