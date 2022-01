Calciomercato Roma, svolta immediata | Nome a sorpresa per Pinto

Calciomercato Roma, svolta immediata: nome a sorpresa per Tiago Pinto che è alla ricerca di un terzo colpo per Mourinho

Saranno ore frenetiche per Tiago Pinto che è alla ricerca di un terzo colpo in questa sessione invernale di mercato da regalare a José Mourinho. L’opera del general manager portoghese non si ferma e dopo aver portato a Trigoria Maitland-Niles e Sergio Oliveira, punta un altro centrocampista.

Ovviamente tutto dipende dalla cessione di Diawara. Questo è risaputo da molto tempo. E secondo le ultime informazioni il centrocampista avrebbe nuovamente rifiutato Bordeaux e Galatasaray, puntando praticamente i piedi. C’era il Valencia ma ha cambiato obiettivo. Rimane aperta la pista che porta al Venezia. Ma anche la Samp guarda con interesse. Insomma, se si sbloccasse questa cessione, lo spazio per prendere un altro centrocampista ci sarebbe. E, secondo quanto riportato da Il Romanista, Pinto avrebbe trovato un nome nuovo sul quale puntare.

Calciomercato Roma, Sissoko nel mirino di Pinto

Sarebbe Ibrahima Sissoko dello Strasburgo il nome nuovo sul quale starebbe lavorando il general manager portoghese. Un gigante in mezzo al campo, visto che parliamo di un calciatore di quasi due metri d’altezza che pesa novanta chili. Anni 24, quindi in linea con quelle che sono le idee romaniste per il futuro: giocatori che possono crescere e dare il proprio contributo negli anni a venire.

Sissoko, francese, ha un contratto in scadenza con lo Strasburgo nel 2024. Il suo valore di mercato, secondo transfermarket, si aggira intoro ai 7 milioni di euro. Quest’anno in Ligue 1 ha messo a referto 19 presenze, una rete, e fornito la bellezza di 6 assist. Insomma, un elemento che potrebbe fare al caso di Mourinho, che vuole gente fisica in mezzo al campo. Oltre a delle qualità tecniche sicuramente importanti. Vedremo.