Ultimi giorni intensi di calciomercato invernale. E’ stato offerto a Mourinho, ecco la condizione per farlo arrivare subito alla Roma.

In casa giallorossa è tempo di stringere per Tiago Pinto. Il general manager giallorosso continua ad essere attivo sul fronte cessioni, definito l’addio a Federico Fazio nella giornata di ieri. Arrivano nuove conferme su una pista che potrebbe accendersi anche nelle ultime ore di mercato. Manca una sola condizione per arrivare al Sì.

Sono ore convulse sul fronte calciomercato in casa Roma, i giallorossi si sono liberati nella giornata di ieri dell’ennesimo esubero. Federico Fazio ha rescisso il suo contratto, dopo aver passato metà stagione da separato in casa al pari di Santon. Il terzino destro al momento rimane l’unico giocatore fuori rosa ancora stipendiato dai giallorossi. Ma le attenzioni dei tifosi sono rivolte con decisione alle possibili strategie immediate di Tiago Pinto. Il portoghese si è mosso con tempestività ad inizio mese, regalando due rinforzi preziosi per Mourinho, ora c’è da capire quanto margine ci sia per tentare l’affondo per il terzo rinforzo invernale. Ecco cosa manca per il si, dopo che il calciatore è stato proposto allo Special One.

Calciomercato Roma, offerto a Mou | Il sì a una sola condizione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano conferme su una nuova pista portoghese per Josè Mourinho. E’ stato offerto Danilo Pereira, centrocampista classe 1991 in forza al PSG, con un passato anche tra le giovanili del Parma. Il club parigino non ha nessun problema a cederlo anche negli ultimi giorni di mercato, ed il suo ingaggio da 2,5 mln non sarebbe pesantissimo per sei mesi, ma manca un’unica condizione per il sì definitivo. Il centrocampista potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rafforzare ancora di più la mediana giallorossa, ma il nodo permane sulla formula. Per la Roma sarebbe fondamentale impostare il passaggio in Serie A del portoghese senza alcun obbligo di riscatto nella formula. Se il club parigino dovesse accettare questa condizione l’accelerata finale potrebbe essere imminente.