Calciomercato Roma, assalto del Milan | Big in partenza

Calciomercato Roma, possibile affondo in Seria A: il Milan punta un big giallorosso per la prossima stagione. Che non è più intoccabile

Di un suo addio se n’è parlato in maniera insistente anche in questa sessione del calciomercato. Magari inserendolo in una trattativa che avrebbe potuto regalare a Mourinho un altro centrocampista, magari più congeniale alle idee che ha in mente il tecnico portoghese.

Ovviamente adesso, arrivati a pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle operazioni, appare assai difficile – anzi è impossibile – che Veretout possa cambiare maglia. Ma alla fine della stagione il suo nome sicuramente rimane uno di quelli che potrebbero lasciare Trigoria. Ci sono diverse squadre sul francese e nelle ultime ore si sarebbe inserito nella corsa anche il Milan.

Calciomercato Roma, Maldini punta Veretout

In casa rossonera tiene banco ovviamente il rinnovo che non arriverà di Kessie. Il centrocampista saluterà alla fine della stagione e si accaserà a parametro zero. Ed è per questo motivo che Maldini avrebbe puntato il centrocampista della Roma per la prossima stagione. Anche se Pinto in questa operazione ci vorrebbe sicuramente monetizzare e anche tanto, visto che il francese è un elemento importante e il contratto è ancora lungo. La scorsa estate la richiesta della Roma era di almeno 40 milioni di euro e tra pochi mesi non dovrebbe essere diversa più di tanto. Si potrebbe limare qualcosa, anche per via della stagione che Veretout sta vivendo con la maglia giallorossa, ma non più di tanto. Il cartellino del francese dovrebbe essere utilizzato per finanziare i colpi di mercato della prossima sessione.

Si potrebbe anche scatenare un’asta attorno al nome dell’ex Fiorentina. Che poi è quello che sogna Pinto visto che potrebbe far lievitare la quotazione. Vedremo. La notizia è riportata dal giornalista Attilio Malena.