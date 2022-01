Calciomercato, l’ex aiuta la Roma | Doppio colpo last minute

Calciomercato Roma, doppio assist del grande ex: si possono creare le premesse per un altro colpaccio. Lo scenario.

Restano solo due fronti aperti per la Roma in questa sessione di negoziazioni, indelebilmente connessi. Due vasi comunicanti che potrebbero confluire nella giusta direzione. O almeno, questo è l’augurio di Tiago Pinto, che sogna un nuovo centrocampista, ma deve fare i conti con il nodo cessione.

In realtà, l’acquisto di un mediano è subordinato alla cessione di un solo innesto, ed è quella di Amadou Diawara, che sembra aver aperto le porte ad un addio a stretto giro di posta. Sulle sue tracce c’è sempre il Valencia, destinazione gradita al centrocampista, il cui approdo potrebbe fungere da apripista per altre operazioni, a breve e a lungo termine. Ma c’è di più: dopo aver proposto il cartellino del guineano a Torino e Sampdoria, che o per una ragione, o per un’altra, hanno tergiversato, potrebbe aprirsi una nuova pista a sorpresa, sempre in Serie A.

Calciomercato Roma, non solo Fazio: la Salernitana piomba anche su Diawara

Secondo quanto riportato da “Il Quotidiano del Sud”, sulle tracce di Diawara ci sarebbe anche la Salernitana, che ha da poco ufficializzato l’acquisto di Fazio, che si è legato ai granata con un contratto fino al 2024. Sabatini scatenato, che prova a capire i margini di manovra anche per l’ex Napoli e Bologna: al momento una vera e propria trattativa non è stata ancora imbastita, ma sarebbero stati effettuati sondaggi esplorativi. Pista, dunque, da monitorare con estrema attenzione: il grande ex è pronto a servire un doppio assist alla Roma? Inutile dire, che a quel punto l’assalto al nuovo centrocampista diventerebbe ipotesi sempre più credibile. Ore infuocate.