Calciomercato Roma, offerta immediata | Sfida al Manchester United

Calciomercato Roma, in queste ore potrebbe definitivamente concludersi una questione che non poco attenzione ha catturato nell’ultimo mese.

Sappiamo ormai tutti quale sia il piano di Tiago Pinto e dei suoi colleghi. Una volta aver chiuso le trattative in entrata più urgenti, ai piani alti di Trigoria si è cercato di portare avanti quel percorso epurativo iniziato la scorsa estate e che ha assunto in questi mesi un valore centrale, finalizzato alla creazione di un’osmosi economica.

Ciò spiega il motivo per il quale, in seguito agli approdi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles, il focus più importante ha riguardato gli allontanamenti di chi, come Villar o Mayoral, non avesse più spazio garantito all’interno delle gerarchie del nuovo mister. Dal suo approdo molti aspetti sono cambiati all’interno del mondo giallorosso, come emerso dalle plurime operazioni su ambedue i fronti che hanno contraddistinto le ultime due campagne acquisti.

L’ex Benfica ha riservato grande attenzione, come detto, a quell’iter volto a monetizzare e a depennare dal libro paga dei Friedkin i nomi di chi, come Fazio o i due spagnoli su citati, non avesse più grandi possibilità di accumulare minuti sotto l’egida dell’ex Tottenham. Gli aspetti perfettibili restano numerosi e, come raccontatovi in questi giorni, a Trigoria sembrerebbero avere le idee chiarissime.

Nelle prossime 48 ore si proverà infatti ad allontanare Amadou Diawara, da tempo figurante sulla lista dei partenti ma la cui cessione non si è ancora attualizzata a causa della presa di posizione del giocatore. Fino a due giorni fa, infatti, il numero 42 non aveva dato segnali di apertura nei confronti di uno scenario lontano dalla Capitale.

Segnali che sono invece arrivati in seguito alle dichiarazioni del suo entourage, consapevole di come il tempo del guineano all’ombra del Colosseo fosse ormai finito. In attesa di una soluzione per l’ex Napoli, dunque, Pinto continua a guardarsi intorno per chiosare nel migliore dei modi un mercato invernale che già ora è stato definito da molti più che sufficiente. Solo previo l’allontanamento di Diawara sarà possibile però provare a chiudere un terzo colpo.

Con ogni probabilità questo non porterà il nome di Boubacar Kamara, centrocampista centrale del Marsiglia seguito per diverso tempo anche dai giallorossi. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e se a ciò si aggiungono le qualità e l’eclettismo da lui sciorinati in Ligue 1 fin qui si comprende bene il motivo del folto interesse da parte di tanti top club europei.

Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, l’Atletico Madrid avrebbe offerto 5 milioni di euro più bonus alla società che ne detiene il cartellino fino a giugno, consapevole di dover sfruttare queste ore per evitare di perdere il numero 4 a parametro zero. Sulle sue tracce c’è anche il Manchester United.