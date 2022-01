Calciomercato Roma, accordo trovato fino al 2027 | Firma imminente

Calciomercato Roma, le ultime sulle mosse dei giallorossi, che stanno già programmando i piani per il futuro: trovato l’accordo.

72 ore ci separano al gong che suggellerà la chiusura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, nella quale la Roma spera ancora di poter mettere a segno un colpo last minute.

Ore frenetiche per il gm giallorosso che, dopo aver piazzato i due colpi Maitland-Niles e Sergio Oliveira, sta ora cercando di trovare una sistemazione per Diawara che nelle ultime ore sembra abbia aperto alla possibilità di approdare in Liga, e più nello specifico al Valencia, con il quale può essere imbastita una maxi operazione. A bocce ferme, però, si ritornerà anche a discutere dei rinnovi contrattuali; dopo aver sistemato quello legato a Lorenzo Pellegrini, considerata una priorità visto che il contratto del Capitano sarebbe scaduto nel 2022, si ragionerà anche sulle possibili firme di Mancini e Zaniolo, legati ai giallorossi fino al 2024.

Calciomercato Roma, accordo trovato per Mancini: cifre e dettagli

Come riferito da “Il Romanista”, per Mancini l’accordo con l’agente Giuseppe Riso sarebbe già stato trovato fino al 2027: il difensore dovrebbe percepire circa 3 milioni netti a stagione più bonus, con la possibilità che si arrivi a lambire la soglia dei 4 milioni. Un riconoscimento importante per uno dei titolarissimi dello scacchiere tattico di José Mourinho, con lo “Special One” che ha avuto modo di incensarlo pubblicamente in più di una circostanza. Solo questione di tempo per una fumata bianca che, stando cosi le cose, non sembra assolutamente in discussione: strada in discesa, dunque, e la sensazione è che da febbraio in poi ogni giorno possa essere quello buono per l’annuncio ufficiale.