Calciomercato Roma, l’annuncio Sky su Diawara

Calciomercato Roma, di seguito le ultime informazioni circa la tanto dibattuta questione. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Manca ormai sempre meno alla fine della campagna acquisti invernale e, come raccontatovi, sembra ormai delineata la strada destinata ad essere seguita da Tiago Pinto. Dopo aver chiuso in modo celere le trattative per Maitland-Niles e Sergio Oliveira, vedremo se nelle prossime ore possa arrivare una degna chiosa ad un modus operandi che figura comunque come sufficiente.

Il laterale scuola Arsenal e il nuovo 27 hanno garantito a Mou delle valide alternative e delle forze fresche che non poco utili potranno rivelarsi nella prossima parte di stagione quando si infittiranno gli impegni e servirà una felice gestione delle risorse presenti in squadra. Al netto dei nuovi approdi, giusto ribadire come un’eventuale ciliegina sulla torta sarà squisitamente legata alla concretizzazione di un’affare in uscita.

Calciomercato Roma, le ultime su Diawara: risposta in arrivo

Dopo essersi liberato di gran parte di quei pesi gravanti sul libro paga dei Friedkin a causa delle infelici gestioni di mercato in passato, Tiago è in queste ore focalizzato sull‘uscita di Amadou Diawara che potrebbe portare quasi a totale compimento il piano epurativo giallorosso. Il 42 si è finalmente convinto a lasciare la Capitale, dopo aver compreso di essere ormai ai margini del progetto e dopo aver ricevuto non poche avances in Italia e all’estero.

Tra le varie, ha colpito l’interesse anche da parte del Venezia che sta provando in queste ultime ore a concretizzare un colpo non banale e che non poco importante potrebbe rivelarsi ai fini della raggiungimento dell’obiettivo salvezza. A breve si potrebbe assistere al tanto atteso punto di svolta, come emerso anche dall’annuncio di questi minuti di Sky, a detta del quale il ds dei lagunari è a Milano in attesa della risposta definitiva di chi è sempre più lontano dalla Roma.

L’accordo tra Venezia e Roma c’è ma il giocatore continua a nutrire speranze di approdo al Valencia. Il club spagnolo non ha però dato grandi garanzie alla Roma, favorendo di fatti l’inserimento del club adriatico, pronto a virare su un terzino destro qualora non andasse i porto l’affare.