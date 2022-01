Calciomercato Roma, doppio colpaccio della Juventus | Affare con scambio

Calciomercato Roma, anche la Juventus monitora la situazione ed è pronta a sferrare l’assalto decisivo: contatti in corso.

Lo striscione del traguardo di questa finestra di mercato invernale che ci ha regalato tanti colpi di scena si staglia in maniera sempre più nitida, con Tiago Pinto che monitora la situazione, pronto a cogliere al balzo eventuali occasioni golose.

Diawara sembra essersi convinto della bontà di un trasferimento che, stando così le cose, offrirebbe l’occasione propizia per quel colpo last minute che i giallorossi hanno messo in cantiere ma per il quale, almeno per adesso, non si sono ancora creati i giusti presupposti. E le manovre dei capitolini potrebbero ben presto intrecciarsi con quelle della Juventus che – in attesa di ultimare con gli annunci ufficiali le cessioni di Bentancur e Kulusevski al Tottenham, con il conseguente approdo a Torino di Denis Zakaria – sta ragionando anche sulla bontà dell’ipotesi Nandez, sondato anche dalla Roma.

Calciomercato Roma, scambio per Nandez: la Juventus ci prova così

Poche ore per imbastire una trattativa che non nasce ex novo, ma è il frutto di una programmazione chiara: Zakaria non esclude Nandez, il quale negli ultimi tempi è stato impiegato più come esterno che come mezzala. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, in queste ore il Cagliari e la Juventus sono al lavoro per trovare una squadra, provando ad imbastire l’operazione sulla base di uno scambio di prestiti: Nandez a Torino e Kaio Jorge al Cagliari. Tuttavia, il prestito dell’attaccante del Santos sarebbe secco, a differenza di quello dell’ex Boca, che dovrebbe prevedere un diritto di riscatto a cifre non ancora ben definite, ma che si dovrebbero aggirare sui 18-20 milioni di euro. C’è stato un primo contatto in mattinata, e la sensazione è che ci siano gli spazi di manovra giusti per concludere anche quest’operazione.